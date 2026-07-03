"Ученики ждут". Томенко и Франк оценили строительство и ремонт школ в Барнауле

Власти посетили объекты образования в Индустриальном районе, который динамично развивается не первый год

03 июля 2026, 18:16, ИА Амител

Выездное совещание / Фото: мэрия Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Индустриальном районе Барнаула — он лично проверил, как идут работы в школе № 102 и на площадке новой школы в квартале 2033. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

Вместе с главой региона объекты осмотрели депутаты и городские чиновники: заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько, глава Барнаула Вячеслав Франк, депутат краевого Заксобрания Сергей Писарев и депутат гордумы Дмитрий Аганов.

Индустриальный район — самый большой в Барнауле, здесь живет примерно 250 тысяч человек, много семей с детьми. Поэтому власти уделяют особое внимание развитию школ и детских садов. При этом регион получает серьезную поддержку из федерального бюджета.

Вячеслав Франк рассказал, что в районе активно строят социальную инфраструктуру. По его словам, за последние пять лет здесь появились четыре новые школы и девять детских садов — на это потратили около шести миллиардов рублей. Сейчас возводят школу на 1100 мест. Уже известно, что туда готовы пойти учиться 1500 детей. Это поможет заметно разгрузить остальные школы района. В планах — построить еще две школы в Северо‑Западном квартале.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что в Индустриальном районе Барнаула идет масштабное развитие социальной инфраструктуры. Всего на территории 27 школ и 37 тысяч учащихся. За последние пять лет уже построили четыре школы и девять детских садов. Только в этот комплекс вложено порядка шести миллиардов рублей.

«Реализация этого объекта существенно снизит нагрузку на образовательную систему района. Также есть планы по строительству в Северо‑Западном квартале еще двух школ. Индустриальный район растет, и мы делаем все, чтобы его развитие сопровождалось созданием современной, комфортной социальной инфраструктуры для жителей», — подчеркнул глава города.

Новая школа в квартале 2033 обойдется почти в 2 миллиарда рублей, а капремонт школы № 102 вместе с закупкой оборудования и учебников стоит больше 120 миллионов рублей. При этом ремонт в школе № 102 начали раньше срока — 1 декабря 2025 года — благодаря поддержке края. Сейчас готовность объекта — 90%. Открыть школу для учеников планируют к началу учебного года, а новую школу должны достроить к 2027 году.

Директор школы № 102 Татьяна Новоселова поблагодарила власти за возможность начать ремонт раньше: это дало больше времени на работы. Кроме того, по нацпроекту "Молодежь и дети" школе выделили 2,6 миллиона рублей на учебники.

«Мы искренне благодарны за то, что ремонт удалось начать раньше. В этом году все дети будут на 100% обеспечены учебниками, в том числе по технологии и физкультуре», — рассказала Татьяна Новоселова.

Депутат Сергей Писарев отметил, что важно не только обновить здание, но и сохранить стабильный педагогический коллектив. Он также поблагодарил губернатора и краевое правительство за помощь, ведь после ремонта школа выглядит совершенно по‑новому и соответствует современным стандартам.

Заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько рассказал о планах по обновлению школ по всему Алтайскому краю. В ближайшие два года капитально отремонтируют 37 школ, шесть детских садов и семь колледжей. Параллельно благоустраивают территории рядом со школами, в том числе по Проекту поддержки местных инициатив.

«За последние несколько лет была проделана масштабная работа по обновлению школ в городах и районах Алтайского края. Вместе с коллегами‑депутатами активно включены в эту деятельность. Укрепление и обновление инфраструктуры образования — один из приоритетов "Единой России" и власти на всех уровнях. Важно, что модернизация проходит комплексно. Благодаря другим федеральным и краевым программам, а также Проекту поддержки местных инициатив обновляется и благоустраивается территория рядом с образовательными объектами», — заявил Денис Голобородько.

По словам Виктора Томенко, всего на обновление образовательных учреждений в крае направят 4,3 миллиарда рублей, из них почти 2 миллиарда — средства федерального бюджета. Часть работ идет в рамках проекта "Новая школа" партии "Единая Россия".