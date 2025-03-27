В магазинах приложений появился российский аналог WeChat
Пока MAX работает в бета-режиме
27 марта 2025, 13:31, ИА Амител
В магазинах приложений состоялся релиз мессенджера MAX, который называют российским аналогом китайского WeChat.
Пока MAX работает в бета-режиме, но пользователям уже доступны личные и групповые чаты, стикеры, реакции, видео- и аудиозвонки, папки, чат-боты с мини-приложениями, а также возможность отправки файлов до 4 Гб.
MAX можно использовать в вебе, а также скачать его на iPhone в App Store или на Android-девайс в Google Play, Rustore и AppGallery.
"Ведомости" 25 марта сообщили, что разработкой мессенджера занимается VK, однако на сайте MAX упоминаний холдинга нет.
В дальнейшем в нем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, отмечало издание.
Что такое WeChat?
WeChat – китайское суперприложение с функциями мессенджера, соцсети, платежной системы и многим другим. Его использует более 1,3 млрд человек.
Основные возможности WeChat включают общение, обмен файлами, платежи через QR-коды, мини-приложения, госуслуги и интернет-магазины.
WeChat глубоко интегрирован в повседневную жизнь Китая: через него люди оплачивают покупки в магазинах, переводят деньги друзьям, бронируют отели, записываются к врачу, заказывают такси и многое другое.
13:40:13 27-03-2025
MAX (т.е. майор) будет держать максимально всё и всех под контролем)))
16:07:08 27-03-2025
Думаю ЭТО не перекрывает и 10% функционала wechat
16:54:43 27-03-2025
проверил в рустор нет в гугл плей нет