В магазинах приложений появился российский аналог WeChat

Пока MAX работает в бета-режиме

27 марта 2025, 13:31, ИА Амител

Страница мессенджера MAX в App Store

В магазинах приложений состоялся релиз мессенджера MAX, который называют российским аналогом китайского WeChat.

Пока MAX работает в бета-режиме, но пользователям уже доступны личные и групповые чаты, стикеры, реакции, видео- и аудиозвонки, папки, чат-боты с мини-приложениями, а также возможность отправки файлов до 4 Гб.

MAX можно использовать в вебе, а также скачать его на iPhone в App Store или на Android-девайс в Google Play, Rustore и AppGallery.

"Ведомости" 25 марта сообщили, что разработкой мессенджера занимается VK, однако на сайте MAX упоминаний холдинга нет.

В дальнейшем в нем должны появиться государственные и другие сервисы для решения повседневных задач, отмечало издание.

Что такое WeChat?

WeChat – китайское суперприложение с функциями мессенджера, соцсети, платежной системы и многим другим. Его использует более 1,3 млрд человек.

Основные возможности WeChat включают общение, обмен файлами, платежи через QR-коды, мини-приложения, госуслуги и интернет-магазины.

WeChat глубоко интегрирован в повседневную жизнь Китая: через него люди оплачивают покупки в магазинах, переводят деньги друзьям, бронируют отели, записываются к врачу, заказывают такси и многое другое.