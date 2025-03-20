НОВОСТИОбщество

Дуров: Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире

Бизнесмен также посмеялся над WhatsApp, вкладывающего в PR-кампании миллиарды долларов

20 марта 2025, 10:32, ИА Амител

Фото: Christian Wiediger / unsplash.com
Фото: Christian Wiediger / unsplash.com

У Telegram теперь "значительно" больше 1 млрд активных пользователей в месяц, это второй "по популярности" мессенджер после WhatsApp, если не считать предназначенного только для Китая WeChat, написал Павел Дуров.

По его словам, в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту. Основатель компании также указал на резкий рост прибыли в 2024 году – 547 млн долларов.

"Впереди нас только WhatsApp дешевая, разбавленная имитация Telegram. В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистских и PR-кампаниях, чтобы замедлить нас. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и в отличие от нашего конкурента сохранил свою независимость", заявил бизнесмен.

В марте Павел Дуров улетел из Франции впервые после ареста. С разрешения властей он на несколько недель отправился в Дубай. Однако во Франции в отношении него по-прежнему расследуют уголовное дело. 

интернет мессенджеры

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:56:38 20-03-2025

Во Франции попинали, все понял

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров