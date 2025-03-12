Резкий перепад. Вильфанд спрогнозировал потепление в Сибири на 25 градусов

Волна тепла придет за ощутимым похолоданием

12 марта 2025, 14:47, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Повышение температуры к концу недели на 25 градусов произойдет на Урале и в Сибири. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 12-13 марта на юго-западе Сибирского федерального округа температура будет на 6-9 градусов ниже нормы. Ожидается, что в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях температура опустится до -25...-30 градусов, а в Томской области – до -33.