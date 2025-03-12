Резкий перепад. Вильфанд спрогнозировал потепление в Сибири на 25 градусов
Волна тепла придет за ощутимым похолоданием
12 марта 2025, 14:47, ИА Амител
Повышение температуры к концу недели на 25 градусов произойдет на Урале и в Сибири. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, 12-13 марта на юго-западе Сибирского федерального округа температура будет на 6-9 градусов ниже нормы. Ожидается, что в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях температура опустится до -25...-30 градусов, а в Томской области – до -33.
"К концу недели будет очень сильная адвекция тепла с запада и это приведет к тому, что в пятницу, субботу и воскресенье температура ночью составит -1...-6 градусов, днем – от 0 до +3. В целом повышение температуры на 25 градусов произойдет на Урале и в Сибири", – сказал Вильфанд.
15:22:20 12-03-2025
Бред какой то. Что там Вильфанд хлебанул такого забористого? Таро раскинул или на ячменном колосе прогнозировал?
21:55:13 12-03-2025
Должно литровую огрел, ну конечно подобрел. В. Высоцкий