В МЧС поделились фотографиями ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле

Помощь оказывали три бригады скорой помощи, выезжали пожарные

28 января 2025, 21:20, ИА Амител

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. На месте работали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Для контроля обстановки на место происшествия выезжал расчет четвертой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю", – сказано в публикации.

Помощь пострадавшим оказывали три бригады скорой помощи.

Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.