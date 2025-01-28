В МЧС поделились фотографиями ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле
Помощь оказывали три бригады скорой помощи, выезжали пожарные
28 января 2025, 21:20, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. На месте работали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Для контроля обстановки на место происшествия выезжал расчет четвертой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю", – сказано в публикации.
Помощь пострадавшим оказывали три бригады скорой помощи.
Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.
"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в алтайском Минздраве.
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