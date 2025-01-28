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В МЧС поделились фотографиями ДТП с участием трамвая и автобуса в Барнауле

Помощь оказывали три бригады скорой помощи, выезжали пожарные

28 января 2025, 21:20, ИА Амител

Столкновение трамвая и автобуса в Барнауле / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло столкновение трамвая № 7 и маршрутного автобуса № 35. На месте работали сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Для контроля обстановки на место происшествия выезжал расчет четвертой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Алтайскому краю", – сказано в публикации.

Помощь пострадавшим оказывали три бригады скорой помощи.

Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратились восемь человек, в том числе один несовершеннолетний.

"Четверо пострадавших госпитализированы в БСМП. Четверо, после оказания медпомощи, отпущены домой, включая одного несовершеннолетнего", – сообщили в алтайском Минздраве.

Барнаул ДТП Происшествия МЧС

Комментарии 1

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Гость

19:05:00 29-01-2025

Трамвай почти всегда прав за исключением когда выезжает из депо, и когда заезжает на кольцо без сквозного движения

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