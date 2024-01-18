В МЧС рассказали, были ли трагические случаи на купелях в Крещение в Алтайском крае

По традиции многие жители региона окунаются в проруби в этот православный праздник

18 января 2024, 06:50, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В официальных крещенских купелях Алтайского края за последние десять лет не погиб ни один человек, об этом amic.ru сообщили в региональном МЧС. Всего же за эту десятилетку в январе на водоемах утонули пять человек, большинство из них были рыбаки, и с погружением в прорубь эти смерти не связаны, уточняют в ведомстве.

Однако трагические случаи гибели людей в Крещение были зафиксированы в других субъектах России. Именно поэтому так важно соблюдать правила безопасности и окунаться в воду только в официально открытых и правильно оборудованных прорубях, подчеркивают в ведомстве. В этом году в нашем регионе их всего будет 41.