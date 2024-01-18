Amic.ru вспомнил пять случаев, когда купание в проруби заканчивалось трагедией

18 января 2024, 07:29, ИА Амител

Трагический случай смерти женщины в купели под Гатчиной / скриншот из видео

18-19 января по всей России пройдут традиционные крещенские купания. Люди будут окунаться в студеную воду и испытывать свой организм на прочность. Однако были случаи, когда погружение в прорубь заканчивалось смертью. В основном это происходило в самодельных купелях, окунаться в которые ни в коем случае нельзя. Amic.ru собрал пять таких трагедий.

Смерть женщины под Гатчиной

В 2022 году всю Россию поразила история смерти 41-летней женщины на реке Оредеж Гатчинского района Ленинградской области. Она прыгнула в несанкционированную купель и ушла под лед. Трагедия попала на видео. Гибель матери видели и ее маленькие дети.

Тело женщины нашли спустя девять дней поисков в километре от проруби, писала "Комсомольская правда".

Смерть на реке Чертомлык

Похожая ситуация произошла на Украине 5 февраля того же года в селе Капуловка на реке Чертомлык, которая является правым притоком Днепра. Мужчина из Днепропетровской области на глазах своей девушки прыгнул в самодельную прорубь и его унесло под лед.

Друзья и его подруга были рядом, но помочь человеку не смогли. Тело погибшего нашли водолазы лишь через сутки в 20 метрах от берега реки Чертомлык на глубине четырех метров, пишет РЕН ТВ.

Трагедия в Астраханской области

19 января 2019 года в селе Енотаевка Астраханской области компания отдыхала в бане. И один из мужчин, 37-летний житель села, прыгнул в прорубь в 20 метрах от берега и исчез. Его унесло течением под лед, сообщал портал kaspyinfo.ru. Искали мужчину долго.

Смерть рядом с Тверью

Похожая трагедия произошла на реке Тверце в районе села Медного недалеко от Твери около 11 часов утра 1 января. 22-летний парень встречал Новый год в компании друзей на загородной базе. После бани парень нырнул в прорубь и ушел под лед, сообщал портал tverigrad.ru. Поиски мужчины заняли продолжительное время.

Смерть от сердечного приступа

В 2013 году на территории "Новой Москвы" в деревне Пучково около Богоявленской часовни храма Казанской иконы Божией Матери было купание в организованной купели. После него более 20 человек обратились за медпомощью к врачам, а один 63-летний мужчина скончался от сердечного приступа, писал "Интерфакс". В 00:20 он окунулся в купель и почувствовал себя плохо. Дежурившие рядом врачи стали оказывать ему помощь, однако в 00:30 пенсионер скончался.

А трагедии в Алтайском крае были?

Нет, за последние 10 лет таких случаев в крае не было. И будем надеяться, что этого не произойдет.

Как не погибнуть в купели?

Чтобы не погибнуть в купели, надо соблюдать банальные правила, которые каждый год публикует МЧС.

Главные из них:

– окунаться только в официально открытых, правильно оборудованных купелях под присмотром спасателей. Купаться в несанкционированных купелях нельзя ни в коем случае;

– не заходить в воду пьяным;

– подходить к проруби в удобной и нескользкой обуви, которую легко снять и надеть;

– не находиться в проруби более одной минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма;

– нельзя пить воду из проруби.

В случае происшествий следует обратиться по телефону 112.

Но лучше всего, конечно, и вовсе воздержаться от купаний. Так вы точно останетесь целы.