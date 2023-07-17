В МЧС рассказали, сколько детей утонуло в России с начала лета

Все такие трагедии происходят из-за невнимательности взрослых, подчеркнули в ведомстве

17 июля 2023, 09:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России с начала лета в акваториях утонули уже 1112 человек, из них – 179 детей, сообщили в телеграм-канале МЧС.

Ежедневно на водоемах тонут 3-4 ребенка. Причем все такие трагедии происходят из-за невнимательности взрослых.

Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.

По словам очевидцев, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.