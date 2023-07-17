В МЧС рассказали, сколько детей утонуло в России с начала лета
Все такие трагедии происходят из-за невнимательности взрослых, подчеркнули в ведомстве
17 июля 2023, 09:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России с начала лета в акваториях утонули уже 1112 человек, из них – 179 детей, сообщили в телеграм-канале МЧС.
Ежедневно на водоемах тонут 3-4 ребенка. Причем все такие трагедии происходят из-за невнимательности взрослых.
Напомним, 15 июля в Тальменском районе Алтайского края утонули два мальчика 10 и 11 лет в реке Чумыш, которые купались без присмотра взрослых.
По словам очевидцев, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.
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