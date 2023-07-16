Следком подтвердил гибель двоих детей при купании в Алтайском крае
Известно, что они проводили время на реке без присмотра взрослых
16 июля 2023, 21:56, ИА Амител
Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних детей при купании в Тальменском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По данным следствия, 15 июля 2023 года в реке Чумыш утонули два мальчика – 10 и 11 лет. Известно, что они купались без присмотра взрослых.
В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства гибели детей, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").
Напомним, что о гибели детей ранее сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.
10:13:01 17-07-2023
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). ---- Против кого возбУдили то???
17:09:16 17-07-2023
странный вопрос, против реки конечно, еще 2500лет назад царь Дарий наказал море плетьми, за шторм во время высадки в Грецию