Следком подтвердил гибель двоих детей при купании в Алтайском крае

Известно, что они проводили время на реке без присмотра взрослых

16 июля 2023, 21:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних детей при купании в Тальменском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, 15 июля 2023 года в реке Чумыш утонули два мальчика – 10 и 11 лет. Известно, что они купались без присмотра взрослых.

В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства гибели детей, назначены необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

Напомним, что о гибели детей ранее сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, один из утонувших некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом – тогда учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырех учеников второго класса.