В мэрии Барнаула поручили усиленнее ремонтировать троллейбусы
Такое задание "Горэлектротрансу" дал вице-мэр Андрей Курышин
15 июня 2024, 17:55, ИА Амител
Троллейбус в депо / Фото: barnaul.org
Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание в "Горэлектротрансе", сообщили в мэрии.
Одной из тем встречи стал ремонт троллейбусов и график их работы.
"Вице-мэр поручил усилить технические работы по ремонту троллейбусов и держать на контроле ситуацию с их плановым выпуском", – говорится в сообщении.
Также обсудили набор водителей и кондукторов на автобусы № 1 и 10. Шоферы этих маршрутов уже получили первую зарплату – в среднем 104 тыс. руб.
18:03:10 15-06-2024
этот металлолом на переплавку уже давно сдать.
18:31:15 15-06-2024
Дорогая наша мэрия! Обратите лучше внимание на состояние автобусов 32 маршрута! Оно ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНОЕ! 😭
16:44:26 17-06-2024
Гость (18:31:15 15-06-2024) Дорогая наша мэрия! Обратите лучше внимание на состояние авт... А при чём здесь мэрия? Перевозчик частный (выбор опасный), обыкновенная ООО-шка. Шофёр берёт автобус, катает пассажиров, вечером сдаёт план хозяину. Всё, что осталось — своё. С этих денег предполагается заправлять автобусы (без этого никак), мыть кузов и салон (никогда, это же деньги) и ЧИНИТЬ всё, что ломается (именно поэтому бывает в день три сарая на линии). Выкиньте, пожалуйста, свою наивность в альтернативную вселенную, где и транспорт муниципальный, и люди ответственные. В Барнауле с 90-х годов весь автотранспорт в частных руках.
19:21:21 15-06-2024
Или качественнее?
20:00:58 15-06-2024
Им уже более 50 лет. Там уже латать нечего. Представляете зрелище троллейбус на ходу разваливается. Этого наши правители добиваются? Хотела бы посмотреть как министр едет на 50 летней развалине после капитального ремонта
00:13:42 16-06-2024
Гость (20:00:58 15-06-2024) Им уже более 50 лет. Там уже латать нечего. Представляете зр... Всякое бывает. Вон царь на позолоченных каретах катался, а помер в помойной яме.
07:00:48 16-06-2024
Гость (00:13:42 16-06-2024) Всякое бывает. Вон царь на позолоченных каретах катался, а п... Какой царь, какая яма, ты бредишь?
18:39:41 16-06-2024
Гость (07:00:48 16-06-2024) Какой царь, какая яма, ты бредишь?... Николка 2-ой, кровавый. Святой, кстати. Собачек любил из мелкашки постреливать - догхантером был. В яму потом скинули его труп.
16:55:06 17-06-2024
Гость (20:00:58 15-06-2024) Им уже более 50 лет. Там уже латать нечего. Представляете зр... 50 лет назад был 1974 год. На конвейере были ЗиУ-бэшки. Самый древний тролль Барнаула — «вэшка» образца 1989 года, и ещё одна «вэшка» 1990 года рождения. Далее идёт «гэшка» 1999 года выпуска (удивительно, как вообще жива, ибо пазние «гэшки» сгнивали насквозь за пару лет) и зоопарк троллей нулевых. Представленная на фотокарточке модель — белорусский машинокомплект «Верни мне мой 2оо7». Ни о каком 50-летнем возрасте муниципального транспорта речи не идёт. Состояние транспорта зависит, ВНЕЗАПНО, от кривизны рук слесаря (палёности водки) и качества запчастей (никакущего). Сравните с частным еврохламом: пригнанные из Германии «Мерседесы» 80-90-х годов прекрасно колесят по дорогам. Почему-то они не облезлые, в дождь не текут, на кочках не гремят и стёкла не трясутся.