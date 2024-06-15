В мэрии Барнаула поручили усиленнее ремонтировать троллейбусы

Такое задание "Горэлектротрансу" дал вице-мэр Андрей Курышин

15 июня 2024, 17:55, ИА Амител

Троллейбус в депо / Фото: barnaul.org

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание в "Горэлектротрансе", сообщили в мэрии.

Одной из тем встречи стал ремонт троллейбусов и график их работы.

"Вице-мэр поручил усилить технические работы по ремонту троллейбусов и держать на контроле ситуацию с их плановым выпуском", – говорится в сообщении.

Также обсудили набор водителей и кондукторов на автобусы № 1 и 10. Шоферы этих маршрутов уже получили первую зарплату – в среднем 104 тыс. руб.