Замена Сахарова. Зачем нужна площадь между Арбатом и парком "Центральный"?
Ради площади предлагается перенести трамвайное кольцо в начале Социалистического проспекта и пути с улицы Ползунова
14 июня 2024, 17:45, Антон Дегтярев
Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат) и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места города и проводить там массовые мероприятия. Если создать там общественную территорию, то она вполне может стать заменой площади Сахарова, рассказал журналистам мэр Барнаула Вячеслав Франк.
"Не говорю, что завтра мы будем этот вопрос выносить. Но там можно сформировать большую, крупную площадь для Барнаула. Я бы очень этого хотел. Считаю, что площадь Сахарова уже себя пережила и изжила. Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем, "запираем" проспект Ленина, перекрываем ул. Молодежную, Социалистический проспект. Ни экономически, никак это неудобно. А на Мало-Тобольской те же фигуры у нас до весны стоят. Там разворотное кольцо неуместно. Я много с кем общаюсь из архитекторов и не вижу другой широкой пешеходной площади, которая бы в себе объединила Мало-Тобольскую, парк "Центральный", Сереброплавильный завод", – пояснил Франк.
Однако, добавил он, пока нет никакого понимания о том, куда переносить трамвайное разворотное кольцо. По его словам, специалисты должны будут проработать этот вопрос. Уже есть разные мысли на этот счет – в том числе и о том, чтобы вообще "уйти" от трамвая на этом участке, и направить туда "дополнительную автобусную группу", сказал глава города.
Кроме того, Вячеслав Франк выступает и за то, чтобы убрать разворотное кольцо для троллейбусов около набережной Барнаула.
"Зачем оно там? Люди должны гулять, ходить на набережную. Идет троллейбус, разворачивается, наверное, это не есть лицо центральной части. Как-то будем разгружать, двигаться вперед. Это кольцо можно убрать на площадь "Спартак-2", где у нас Знаменский монастырь находится. Троллейбус туда уйдет, там развернется и вернется на линию. Мы примерно понимаем, что это стоит около 50 млн рублей, наброски у нас есть", – сказал глава города.
Напомним, что вопрос переноса трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской и путей с улицы Ползунова обсудили на недавнем выездном совещании по развитию центральной части города и создания единого туристического пространства. В релизе мэрии указывалось, что также отправной точкой для формирования единой туристической зоны может стать велопешеходное пространство на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудному".
18:31:49 14-06-2024
Наброски? Должно быть экономическое обоснование!
18:34:00 14-06-2024
Началось полоскание мозгов в оправдание дурацкого, и даже вредного решения?
11:44:46 16-06-2024
Чучмек (18:34:00 14-06-2024) Началось полоскание мозгов в оправдание дурацкого, и даже вр... В чем вред этого решения?
08:02:06 18-06-2024
Гость (11:44:46 16-06-2024) В чем вред этого решения?... Зачем Франк искажает ситуацию? Когда с празднованием Нового года перекрывали улицу Молодежную и проспект Ленина? Казалось бы, увеличение пространства для прогулок за счёт сноса трамвайного кольца, это благо. Но ведь никто не говорит о том, что движение автотранспорта по проспекту Социалистическому к Спартак 2 перекроют, тем более, по улице Ползунова. Наоборот, предполагается увеличение здесь маршрутов и числа автобусов. Но трамвай - это экологичный транспорт, а автобусы нет. Они шумят не меньше трамваев, а риск ДТП выше. Рядом есть площадь Свободы, которая веками была местом гуляний. Что не даёт ее использовать и теперь. Она превращена в огромную парковку. Циничное неуважение к истории и пешеходам. Сейчас на трамвае удобно подъехать к паркам и пешеходной зоне. Уберут кольцо, что это заменит? Расширение парковки??? Никто не мешает оставлять нарядной площадь Сахарова и месяц и два. Нужно просто сделать проспект Социалистический пешеходным. Тогда в праздники не будет толкучки, а в будние дни пустоты на Мало-Тобольской. Два знаковых места в городе свяжет комфортная прогулочная пешеходная зона. Людям станет удобно посещать и площадь Сахарова и кластер у реки Банаулки. Река -это рассадник комаров. Пешеходная зона так расположена, что на ней в летние жаркие дни некуда укрыться от солнца, не погуляешь,Иа на проспекте Социалистическом всегда есть тень. У проспекта нет проблемы с доступностью. Добавлять пустоту к пустоте не имеет смысла. Можно сколько угодно фантазировать, но жизнь доказала,мчто площадь Сахарова для ллюдгей для гуляний и прогулок удобнеее. Ради удобства автомобилей весь центр превращен в бардак. Переходный проспект заставит людей задуматься и пересесть на ОТ. сейчас от автобусной или трамвайной остановки до парков Юбилейного и нагорного нужно идти минут 10-15, хотя парковки для автомобилей рядом со входом. А нельзя начать делать наоборот?
19:01:21 14-06-2024
Где там туристические места, что там можно посмотреть ? 🤔😄
11:46:49 16-06-2024
Сергей (19:01:21 14-06-2024) Где там туристические места, что там можно посмотреть ? 🤔😄... Ну явно не всякие Ускова/Взлетные/Власихинские - туристические места. Если в Барнауле и осталось что то посмотреть, то это старая часть города, уцелевшая после пожара.
19:22:31 14-06-2024
Это все красиво и правильно, и понятно, что есть возможность финансы взять по программам на это. Но вот с точки зрения логистики транспортной надо сделать площадь под массовые мероприятия в густонаселенных районах города. Ведь все эти районы едут на праздники через весь город и обратно. Детей там много живет. Город стоит колом всегда. А площадей в этих районах особо и нет, не строят сейчас. И денег на такое взять тоже, видимо, негде.
21:37:29 14-06-2024
Гость (19:22:31 14-06-2024) Это все красиво и правильно, и понятно, что есть возможност... В выходные этот район совершенно пуст. Раньше существовала точка притяжения - Рынок на старом базаре. А сейчас на что там смотреть? И да, как правильно заметили выше, большинство барнаульцев проживает совсем в другом и, можно сказать "отдельном" городе ))) Нравится это, не нравится, но это так и есть. И мало кому вздумается переться на другую часть старого Барнаула, чтобы погулять по раскаленной солнцем Малотобольской? Или полюбоваться почти вырубленным Центральным парком?
11:48:41 16-06-2024
Гость (21:37:29 14-06-2024) В выходные этот район совершенно пуст. Раньше существовала т... И не приезжай к нам в центр, живи там в своих окраинах и будь счастлива)
11:47:33 16-06-2024
Гость (19:22:31 14-06-2024) Это все красиво и правильно, и понятно, что есть возможност... Нафига нам ваши выселки?
19:34:29 14-06-2024
Трамвай проложить до Южного и сделать там кольцо.
17:05:15 15-06-2024
Владимир (19:34:29 14-06-2024) Трамвай проложить до Южного и сделать там кольцо.... что бы дома от тряски скорее развалились и застроить человейниками? не надо, спасибо!
18:31:49 15-06-2024
Гость (17:05:15 15-06-2024) что бы дома от тряски скорее развалились и застроить человей... В Питере тоже раньше рассказывали про разрушение от тряски трамваев. А в Эдинбурге такое затруднительно продать.
19:40:39 14-06-2024
Если нужна площадь Сахарова, зачем площадь Цукермана, у дворца спорта продали?
20:06:00 14-06-2024
Капец какой то. Ну он понятно на транспорте не ездит общественном, может вообще его весь убрать. Про автобусную группу вообще смешно рассуждать. И не заменит это место площадь Сахарова, пробовали туда уже переносить елку, неудобно туда ездить. Сахарова - традиция и нечего ее нарушать.
11:50:59 16-06-2024
Гость (20:06:00 14-06-2024) Капец какой то. Ну он понятно на транспорте не ездит общест... Какая традиция? Кто ее завел? В каком году? Не надо заскорузлость своего мышления выдавать за норму.
00:42:00 17-06-2024
Гость (20:06:00 14-06-2024) Капец какой то. Ну он понятно на транспорте не ездит общест... Традиция,это площадь Свободы!
20:12:13 14-06-2024
Так там же рядом пл.Свободы.Зачем там рядом две площади? Или будут возносить на пл. Свободы Петропавловский собор? А он точно барнаульцам нужен? Может на эти деньги нашим церковным отцам отремонтировать поликлинику №2 на пр.Калинина? Вот это было бы яркое отношение религии к своей пастве ,настоящей и будущей!
20:26:57 14-06-2024
Трамвайное кольцо между парком Центрального района и пешеходной зоной даёт удобный доступ к ним на ОТ. Точно также удобно расположена сейчас остановка троллейбуса для доступа к набережной. Гораздо больше неудобств создаёт мост и подъездные пути. шум, широкие дороги, потоки машин. Почему бы и их не перенести? Оставьте лучше в покое. Проблему решает пешеходная зона на проспекте Социалистическом. Сделайте акцент на нем. Основное правило для выбора места пешеходной зоны - потоки людей, где удобно людям, где город перегружен, потребность наибольшая в среде без автомобилей. Это и будет пространство для прогулок и связь со знаковыми локациями центра. Это и место отдыха вблизи от жилья и места обучения (рядом 5 ВУЗов). Практика показала, что в будние дни набережная и Арбат почти пустуют.тА набережная Баонаулки всегда пустая. Пустота+ пустота - что получится? Наступаем на те же грабли. Растрата без отдачи. Оставьте площадь Сахарова в покое. Туда людям удобно приходить. Сделайте пешеходным проспект Социалистическим, тогда и населению и гостям станет в Барнауле действительно удобно.
08:31:26 16-06-2024
Евгений Иванов (20:26:57 14-06-2024) Трамвайное кольцо между парком Центрального района и пешеход... А, Арбат это же в Москве, или Вам так приятно думать, что Арбат перенесли?
21:26:00 14-06-2024
Наша цель-гульба людей!
21:26:09 14-06-2024
как же смешно... все в кучу и туристов 2,5 калеки и набережную на которой эти же туристы "зависают"... тут просто и добавить не чего...
23:13:11 14-06-2024
У нас кроме вредительства что-либо могут делать?
07:28:07 15-06-2024
расстояние от Арбата до нашего Центрального парка 3000+ км.
не сильно ли размахнулись вредители?
14:14:29 15-06-2024
Элен без ребят (07:28:07 15-06-2024) расстояние от Арбата до нашего Центрального парка 3000+ км. ... Раньше я слышал про врачей вредителей. Но сейчас догадываюсь по ком звонит колокол.
08:33:57 16-06-2024
Элен без ребят (07:28:07 15-06-2024) расстояние от Арбата до нашего Центрального парка 3000+ км. ... Интересно, говорят про Барнаул, а Вы про Арбат в Москве.
10:21:37 15-06-2024
Сахарова оставьте для НАРОДА!
12:08:19 15-06-2024
Есть здравая мысль в предложении. НО!!! Сделать сереброплавильный завод музеем с возможностью его посещать, Центральный парк, нагорный парк, набережная, а кольцо не крутануть на площади свободы? И все эти места будут пешеходнодоступными. Возражения? Спартак 2 не надо
15:19:49 15-06-2024
а на территории сереброплавильного завода есть площадь? вот и сделать там все городские гуляния и павильены завода отремонтировать и сделать как на старом базаре чтобы там магазинчики были всякие
а кольцо согласен перенести на спартак 2. Там мета больше и транспорта больше и до базара можно дойти пешком
17:51:17 15-06-2024
"Ах, Арбат, мой Арбат.." Непонятно только, причем тут заштатная Малотобольская? кому их понехавших пришло в голову это слово? НИКОГДА коренные не называли так Старый базар и Малотобольскую. Видимо во влажных фантазиях жителей элитных Взлетных Старый Базар видится Арбатом