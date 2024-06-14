Ради площади предлагается перенести трамвайное кольцо в начале Социалистического проспекта и пути с улицы Ползунова

14 июня 2024, 17:45, Антон Дегтярев

Разворотное кольцо на пр. Социалистическом / Фото: barnaul.org

Власти Барнаула хотят сделать площадь на месте трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской (барнаульский Арбат) и парком "Центральный", чтобы соединить туристические места города и проводить там массовые мероприятия. Если создать там общественную территорию, то она вполне может стать заменой площади Сахарова, рассказал журналистам мэр Барнаула Вячеслав Франк.

"Не говорю, что завтра мы будем этот вопрос выносить. Но там можно сформировать большую, крупную площадь для Барнаула. Я бы очень этого хотел. Считаю, что площадь Сахарова уже себя пережила и изжила. Мы поставим елку – через неделю уберем, поставим ледяные игрушки – через неделю уберем, "запираем" проспект Ленина, перекрываем ул. Молодежную, Социалистический проспект. Ни экономически, никак это неудобно. А на Мало-Тобольской те же фигуры у нас до весны стоят. Там разворотное кольцо неуместно. Я много с кем общаюсь из архитекторов и не вижу другой широкой пешеходной площади, которая бы в себе объединила Мало-Тобольскую, парк "Центральный", Сереброплавильный завод", – пояснил Франк.

Однако, добавил он, пока нет никакого понимания о том, куда переносить трамвайное разворотное кольцо. По его словам, специалисты должны будут проработать этот вопрос. Уже есть разные мысли на этот счет – в том числе и о том, чтобы вообще "уйти" от трамвая на этом участке, и направить туда "дополнительную автобусную группу", сказал глава города.

Кроме того, Вячеслав Франк выступает и за то, чтобы убрать разворотное кольцо для троллейбусов около набережной Барнаула.

"Зачем оно там? Люди должны гулять, ходить на набережную. Идет троллейбус, разворачивается, наверное, это не есть лицо центральной части. Как-то будем разгружать, двигаться вперед. Это кольцо можно убрать на площадь "Спартак-2", где у нас Знаменский монастырь находится. Троллейбус туда уйдет, там развернется и вернется на линию. Мы примерно понимаем, что это стоит около 50 млн рублей, наброски у нас есть", – сказал глава города.

Напомним, что вопрос переноса трамвайного кольца между ул. Мало-Тобольской и путей с улицы Ползунова обсудили на недавнем выездном совещании по развитию центральной части города и создания единого туристического пространства. В релизе мэрии указывалось, что также отправной точкой для формирования единой туристической зоны может стать велопешеходное пространство на улице Промышленной с выходом к парку "Изумрудному".