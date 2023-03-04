В мэрии Барнаула рассказали, как борются с гололёдом на дорогах и тротуарах

На линии в дневную смену работает 116 единиц специализированной техники

04 марта 2023, 12:30, ИА Амител



















Фото: администрация Барнаула

В Барнауле днём 4 марта с гололёдом борются 116 единиц спецтехники, ещё 159 рабочих трудятся вручную. Как сообщили в мэрии, за предыдущие двое суток в городе выпало более 25 мм осадков в виде дождя и мокрого снега при среднемесячной норме 19 мм, а в ночное время из-за холода всё сковало льдом.

Так, минувшей ночью в городе работало 135 единиц зимней техники, израсходовали 260 тонн песко-соляной смеси.

В дневную смену от "Автодорстроя" на линию вышли 103 автомобиля, в том числе 18 коммунальных дорожных машин и пескоразбрасываетелей. Ещё 128 человек трудятся вручную, посыпая противогололёдными материалами тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам. Общественные пространства чистят и посыпают песком 13 единиц техники и 31 рабочий от МБУ "Благоустройство и озеленение".

По прогнозу синоптиков, сегодня днём, 4 марта, в регионе ожидается -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Преимущественно без осадков, однако по востоку ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с.