НОВОСТИБарнаул

В мэрии Барнаула рассказали, как борются с гололёдом на дорогах и тротуарах

На линии в дневную смену работает 116 единиц специализированной техники

04 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле днём 4 марта с гололёдом борются 116 единиц спецтехники, ещё 159 рабочих трудятся вручную. Как сообщили в мэрии, за предыдущие двое суток в городе выпало более 25 мм осадков в виде дождя и мокрого снега при среднемесячной норме 19 мм, а в ночное время из-за холода всё сковало льдом.

Так, минувшей ночью в городе работало 135 единиц зимней техники, израсходовали 260 тонн песко-соляной смеси.

В дневную смену от "Автодорстроя" на линию вышли 103 автомобиля, в том числе 18 коммунальных дорожных машин и пескоразбрасываетелей. Ещё 128 человек трудятся вручную, посыпая противогололёдными материалами тротуары, остановки и подходы к пешеходным переходам. Общественные пространства чистят и посыпают песком 13 единиц техники и 31 рабочий от МБУ "Благоустройство и озеленение".

По прогнозу синоптиков, сегодня днём, 4 марта, в регионе ожидается -2...-7 градусов, в предгорьях потеплеет до +3. Преимущественно без осадков, однако по востоку ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с.

Комментарии 16

  • 159 рабочих на огромный город???
    04 марта, Гость   Ответить
  • И кто победил? Мэрия не говорит ?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Во дворах есть дворники? Окраины обрабатывают антигололедной смесью? Куда обратиться ,если двор превратился в каток? Кто отвечает за уборку территорий в КОНКРЕТНОМ месте, а не только в центре города?
    04 марта, Гость   Ответить
  • Кто ещё не падал * В этот гололёд * Торопиться б надо * Ведь зима ж пройдёт
    04 марта, Гость   Ответить
  • потеплением они борются
    04 марта, Гость   Ответить
  • город только на ленинском ..
    04 марта, Гость   Ответить
  • Ответственные чиновники мэрии Барнаула должны организовывать работу по уборке города, а не рассказывать, как борются с гололёдом на дорогах и тротуарах. В пятницу третьего марта было всем понятно, что к моменту замерзания необходимо быстро сгрести мокрый снег с дорог и тротуаров, но очень мало сделано.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Гость, куда обратиться?В небесную канцелярию
    04 марта, Гость   Ответить
  • Работникам ледоруба и лопаты - СПАСИБО за работу
    05 марта, Гость   Ответить
  • Глава ж/д района пройдитесь по Матросова, Юрина, Советской армии, где узкие тротуары, примите решение, чтобы с проезжей части дороги запрещено было сваливать на тротуар. Пожалуйста услышите.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Что-то не заметно следов борьбы. Может быть в центре, у администрации? А в индустриальном (Взлетная, Балтийская, Лазурная Шумакова) никакой борьбы не видно.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Что-то не заметно следов борьбы. - на самом деле уже в пятницу вечером начали чистить дороги. Но вот почистить переезды через рельсы и посыпать с утреца в субботу песочком почему-то не догадались
    05 марта, Гость   Ответить
  • Когда вообще будут хоть что то убирать и чистить внутридворовые территории от наледи? Район Потока- от проспекта Ленина до Смирнова - каток по обеим сторонам; Смирнова 46, Северо-Западная 62, 80-Гвардейской 4а корпус 2, Горно-Алтайская дома 14 и 16, Горно-Алтайская 15. А также улицы, которые относятся к администрации Октябрьского и Железнодорожного районов, которые обрабатывает МУП Автодор - основные улицы 80-й Гвардейской дивизии, Смирнова, СевероЗападная, проспект Ленина с пересечением с СевероЗападной. ДЭУ Октябрьского района включайте в работу!!! Не возможно вообще ходить на таком гололёде.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, даже у краевой администрации сплошной лед, что уж тут про дворы говорить.
    05 марта, Гость   Ответить
  • В мэрии Барнаула рассказали, как борются---------- про то как проиграли борьбу, стыдливо умалчивают...
    05 марта, Гость   Ответить
  • Подскажите, зачем писать за несколько дворов …!?!?! Так как, не видел ни, я ни соседи района ни одной единицы техники и рабочих на крышах и т.д..
    05 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров