В мэрии Барнаула рассказали, как борются с подтоплениями в частном секторе

В некоторых местах бригады с водооткачивающей техникой трудятся ежедневно

18 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле ведут работы по устранению подтопления частного сектора, сообщили в мэрии.

Особое внимание уделяют обращениям жителей территорий, которые подвержены скоплению талых вод – бригады с водооткачивающей техникой там трудятся ежедневно.

Так, в Центральном районе с начала недели обработали 14 заявок от горожан по улицам Короленко, Правый берег пруда, Просечной, Краевой, Чернышевского и переулку Малюкова. В Железнодорожном районе 18 марта откачивают воду и пробивают водоотводную трубу по проезду Керамическому у жилых домов № 2а и № 6а.

"Собственникам частных домовладений напоминают о необходимости наведения санитарного порядка на своей территории: ворошение снега, своевременная очистка кровли, прочистка водоотводных каналов, уборка вытаявшего мусора", – подчеркнули в администрации города.

Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.