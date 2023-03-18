В мэрии Барнаула рассказали, как борются с подтоплениями в частном секторе
В некоторых местах бригады с водооткачивающей техникой трудятся ежедневно
18 марта 2023, 18:55, ИА Амител
В Барнауле ведут работы по устранению подтопления частного сектора, сообщили в мэрии.
Особое внимание уделяют обращениям жителей территорий, которые подвержены скоплению талых вод – бригады с водооткачивающей техникой там трудятся ежедневно.
Так, в Центральном районе с начала недели обработали 14 заявок от горожан по улицам Короленко, Правый берег пруда, Просечной, Краевой, Чернышевского и переулку Малюкова. В Железнодорожном районе 18 марта откачивают воду и пробивают водоотводную трубу по проезду Керамическому у жилых домов № 2а и № 6а.
"Собственникам частных домовладений напоминают о необходимости наведения санитарного порядка на своей территории: ворошение снега, своевременная очистка кровли, прочистка водоотводных каналов, уборка вытаявшего мусора", – подчеркнули в администрации города.
Ранее барнаульцам рассказали, можно ли пить воду из-под крана в период паводка.
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