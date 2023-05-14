В мэрии Барнаула рассказали, как идут работы по нанесению дорожной разметки

До конца мая её, в частности, обновят ещё на пешеходных переходах вблизи школ, имеющих непосредственные выходы на проезжую часть

14 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле с 25 апреля подрядчик наносит дорожную разметку. В администрации города рассказали, на каких участках эти работы уже выполнены, а на каких – скоро будут завершены.

"Из износостойких материалов разметка выполнена на проспектах Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, Социалистическом, на улице Аванесова. Также разметка нанесена на улицах Молодёжной, Димитрова, Чкалова, Гоголя, Никитина, Партизанской, Максима Горького, площади Победы", – перечислили в мэрии.

Продолжаются эти работы на Павловском и Змеиногорском трактах. Также на Змеиногорском и проспектах Ленина, Комсомольском и Социалистическом наносят разметку на тротуарах. А до конца мая её обновят ещё на пешеходниках вблизи школ, имеющих непосредственные выходы на проезжую часть.

Ранее в горадминистрации сообщили, что в Барнауле в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведут работы уже на 6 из 12 участков, которые отремонтируют в этом году.