В Барнауле днем 9 ноября снег убирают 56 машин
По прогнозу, погода ухудшится уже 10 ноября
09 ноября 2024, 12:51, ИА Амител
В Барнауле днем 9 ноября на дорогах и тротуарах в борьбе со снегом и наледью задействовали 56 единиц техники и 105 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.
Тротуары на общественных территориях обрабатывают противогололедными материалами специалисты предприятия "Благоустройство и озеленение". Привлечено 30 человек и 15 единиц техники. В течение дня работы проведут более чем на 35 объектах.
По прогнозу синоптиков, днем 9 ноября термометры в Барнауле покажут -1...-3 градуса. Возможен небольшой снег. На дорогах местами будет скользко, а скорость ветра составит до 8 м/с.
При этом 9 ноября в регионе станет коротким затишьем перед новым разгулом стихии. Есть большая вероятность, что на сутки 10 ноября и в ночь на 11-е в регионе объявят штормовое предупреждение.
13:15:48 09-11-2024
В Барнауле выпал снег? В пригородах нету
13:22:05 09-11-2024
Две снежинки упало, но они " борятся" ! Накидали говна на тротуары, все с обувью тянется в помещения, потом подсыхает и поднимается воздух, этим и дышим.
13:31:09 09-11-2024
Ну в принципе фото хорошо отображает заваленные снегом улицы. Сколько тысяч тонн снега интересно вывезли?
14:06:03 09-11-2024
Хде снег?
16:28:18 09-11-2024
Грыша (14:06:03 09-11-2024) Хде снег? ... Собрали и вывезли. Пока вы спите люди работают
14:50:57 09-11-2024
Где, где они нашли снег?
15:34:36 09-11-2024
Гость (14:50:57 09-11-2024) Где, где они нашли снег?... Сверху сказали, что снег. Вот и пошли "убирать" и "противогололедными смесями" обрабатывать...
15:32:52 09-11-2024
"Тротуары на общественных территориях обрабатывают противогололедными материалами специалисты предприятия "Благоустройство и озеленение". Привлечено 30 человек и 15 единиц техники." --- По фото видно. Два тела на 1 машину и песком засыпают...
15:46:31 09-11-2024
сейчас снег идет. внимание вопрос. сколько тысяч тонн гумна дорожники высыпят (читай спишут) на снегопад?
22:31:01 09-11-2024
Днем проезжая по Северо-Западной наблюдала такую картинку: едет камаз (тихим ходом) за ним трактор, а по тротуару неспеша идут 3 или 4 рабочих.Какой тротуар чистили непонятно. Решили снега нет можно прогуляться. Только непонятно что за куча образовалась на пересечении Северо-Западная -Юрина. Завтра будет куча снега, но бензин кончится.
23:58:16 09-11-2024
Гость (13:22:05 09-11-2024) Две снежинки упало, но они " борятся" ! Накидали говна на тр... Ну, хоть я не одна так считаю. Как уже этот песок надоел. Раньше как-то без него обходились. Не поломались и не поубивались все. Зато не было постоянно этой промозглой слякоти и грязи.
10:55:30 10-11-2024
В борзой заимке стояли лужи КАМАЗ сыпет. Тротуаров нет дети ходят в школу месят грязь . сыпят никогда не убирают отмывают бюджетные деньги. Хотьбы прокуратура поинтересовалась как афармляют акт выполненных работ.
12:03:55 10-11-2024
Интересно , кроме песка чем можно решить проблему?
15:14:56 10-11-2024
Wert (12:03:55 10-11-2024) Интересно , кроме песка чем можно решить проблему?... Город пластиковым колпаком закрыть...
Сегодня наблюдал, как наши доблестные дорожники высокие технологии применяли... Едет трактор, у него в ковше смесь песка с солью. Перед трактором двигаются два тела с лопатами и из ковша смесь на тротуар раскидывают... Боись Америка, держись Европа... У Наташки Ионовой самая классная .....
15:50:00 10-11-2024
мне непонятно, почему обыкновенную грязь из Оби они называют "песчано-солевая смесь"? нет там ни соли, ни песка. Обыкновенная грязь, которая лед, разумеется, не плавит, просто лежит сверху. И я всегда думаю, в чем логика? если упасть на льду, то возможно сломаешь ногу, например. Если упасть на льду в грязь, то все равно ногу сломаешь, но еще и сам, как свинья, будешь, одежду испортишь.
Хотя, всем, конечно, ясно зачем эту грязь возят. Реагенты стоят условные 100 руб кг, а грязь - бесплатна. А кто разбираться будет? правильно, никто.
17:47:34 10-11-2024
Гость (15:50:00 10-11-2024) мне непонятно, почему обыкновенную грязь из Оби они называют... Есть там и песок и соль. Ну по крайней мере, там, где сегодня дорожники "мусорили"... Но сыпать эту требуху на сухой снег в -1...