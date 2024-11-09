В Барнауле днем 9 ноября снег убирают 56 машин

По прогнозу, погода ухудшится уже 10 ноября

09 ноября 2024, 12:51, ИА Амител

Уборка снега / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле днем 9 ноября на дорогах и тротуарах в борьбе со снегом и наледью задействовали 56 единиц техники и 105 дорожных рабочих, сообщили в мэрии.

Тротуары на общественных территориях обрабатывают противогололедными материалами специалисты предприятия "Благоустройство и озеленение". Привлечено 30 человек и 15 единиц техники. В течение дня работы проведут более чем на 35 объектах.

По прогнозу синоптиков, днем 9 ноября термометры в Барнауле покажут -1...-3 градуса. Возможен небольшой снег. На дорогах местами будет скользко, а скорость ветра составит до 8 м/с.

При этом 9 ноября в регионе станет коротким затишьем перед новым разгулом стихии. Есть большая вероятность, что на сутки 10 ноября и в ночь на 11-е в регионе объявят штормовое предупреждение.