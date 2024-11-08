Синоптик рассказала, когда Алтайский край накроет вторая волна штормовой погоды

9 ноября в регионе станет коротким затишьем перед новым разгулом стихии

08 ноября 2024, 15:30, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Сутки 9 ноября в Алтайском крае станут небольшой передышкой между штормовыми предупреждениями. В субботу в регионе ожидается небольшой снег, да и тот выпадет лишь местами, а порывы ветра не превысят 15 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 до -12°С, холоднее всего будет в северных районах, самый маленький минус ожидается по югу. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Но уже в воскресенье Алтай вновь окажется во власти северного циклона, который принесет неблагоприятные погодные условия. Есть большая вероятность, что на сутки 10 ноября и в ночь на 11-е в регионе объявят штормовое предупреждение.

"Будет идти снег и мокрый снег, местами поднимутся метели. Ожидаются гололедные явления, а на дорогах – сильная гололедица. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду, местами его порывы достигнут 20-25 м/с. Но днем 11 ноября он постепенно начнет стихать", – рассказала синоптик.

В ночь на 10 ноября ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от -2 до +3. Ночью 11 ноября столбики термометров покажут 0...-5°С, утром будет около нуля. Но температура в течение дня постепенно будет падать и уже к вечеру понедельника она опустится до -5°С.