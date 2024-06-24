В мэрии Барнаула заседание началось с минуты молчания из-за событий в Севастополе

Мероприятие провел первый замглавы мэрии Андрей Федоров

24 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Совещание в мэрии Барнаула 24 июня / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула утром 24 июня прошло расширенное аппаратное совещание, которое началось с минуты молчания в память о жертвах вчерашних событий в Севастополе, сообщает мэрия.

23 июня ВСУ обстреляли город американскими ракетами. Четыре из них сбили российские силы ПВО, но одна отклонилась от курса и взорвалась над прибрежной частью, где было множество отдыхающих. На данный момент известно о 151 пострадавшем и четырех погибших, среди них – двое детей.

"Аппаратное совещание началось с минуты молчания, посвященной трагическим событиям, произошедшим накануне в Севастополе", – рассказали в пресс-службе барнаульской администрации.

Уточняется, что совещание провел первый замглавы мэрии Андрей Федоров. Также в нем поучаствовали другие заместители, председатель комитета по городскому хозяйству Барнаульской гордумы Сергей Струченко, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, полиции и прочие.

На встрече, в частности, обсудили обстановку в Затоне и рейды по пожарной безопасности и на водных объектах.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю, назвав это преступление бесчеловечным.