В мэрии Барнаула заседание началось с минуты молчания из-за событий в Севастополе
Мероприятие провел первый замглавы мэрии Андрей Федоров
24 июня 2024, 12:45, ИА Амител
В администрации Барнаула утром 24 июня прошло расширенное аппаратное совещание, которое началось с минуты молчания в память о жертвах вчерашних событий в Севастополе, сообщает мэрия.
23 июня ВСУ обстреляли город американскими ракетами. Четыре из них сбили российские силы ПВО, но одна отклонилась от курса и взорвалась над прибрежной частью, где было множество отдыхающих. На данный момент известно о 151 пострадавшем и четырех погибших, среди них – двое детей.
"Аппаратное совещание началось с минуты молчания, посвященной трагическим событиям, произошедшим накануне в Севастополе", – рассказали в пресс-службе барнаульской администрации.
Уточняется, что совещание провел первый замглавы мэрии Андрей Федоров. Также в нем поучаствовали другие заместители, председатель комитета по городскому хозяйству Барнаульской гордумы Сергей Струченко, главы районных администраций, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих предприятий, полиции и прочие.
На встрече, в частности, обсудили обстановку в Затоне и рейды по пожарной безопасности и на водных объектах.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю, назвав это преступление бесчеловечным.
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