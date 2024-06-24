Губернатор назвал это преступление бесчеловечным

24 июня 2024, 11:05, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования в связи с ударом ВСУ по Севастополю. Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

23 июня ВСУ обстреляли город американскими ракетами. Четыре из них были сбиты российскими силами ПВО, но одна отклонилась от курса и взорвалась над прибрежной частью, где было множество отдыхающих. На данный момент известно о 151 пострадавшем и четырех погибших, среди них – двое детей.

"День траура объявлен в Крыму из-за жесточайшего террористического акта, который произошел накануне в Севастополе. Весь Алтайский край и я лично присоединяемся к искренним соболезнованиям семьям погибших. Кроме того, в результате ракетного обстрела пляжа пострадали и взрослые, и дети – многие из них в больницах. Желаю скорейшего восстановления!" – написал Томенко.

Губернатор назвал это преступление бесчеловечным и выразил уверенность, что все причастные к этой трагедии понесут соразмерное наказание.