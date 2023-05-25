В мэрии объяснили, почему барнаульцы продолжат ездить на дачи в "забитой" "газели"
Ранее барнаульские дачники пожаловались на то, что не могут доехать до своих участков, потому что автобус № 151 переполнен
25 мая 2023, 06:15, ИА Амител
Проблемную ситуацию с садоводческим маршрутом № 151, по которому ходит всего один автобус и куда не влезают люди, не получится решить в этом году. Для этого нужно увеличить количество рейсов, а на это необходимо дополнительное финансирование, которого у властей нет. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.
"Продолжительность оборотного рейса составляет 160 минут, а рабочее время водителя не может превышать 12 часов (без учёта времени на отдых и приём пищи). Увеличение количества рейсов потребует дополнительного финансирования маршрута. Учитывая изложенное, а также ограниченность бюджетных средств, увеличить число рейсов в день не представляется возможным", – пояснили в мэрии.
В администрации города также подчеркнули, что маршрут № 151 обслуживается именно транспортными средствами малого класса, поэтому изменение количества и класса автобусов нарушит муниципальный контракт.
Напомним, что жители Барнаула пожаловались на ситуацию с садоводческим маршрутом № 151 в сообществе Barnaul22 18 мая. Там рассказали, что из краевой столицы до четырёх садоводств ("Восход", "Солнечное", "Раздолье" и "Ясное") ездит всего один маршрут – № 151, на котором в будние дни один автобус, а в выходные – всего два. В день такой автобус выполняет лишь пять рейсов.
Вместимость "газели" – 16-18 мест, проход узкий, перила не предусмотрены, рассказали люди. По их словам, многие люди просто не могут влезть в "газель" и добраться до своих садов.
Барнаульцы в посте отметили, что в 2022 году на маршруте работал другой перевозчик, который предоставлял автобус побольше, и люди в него входили.
В мэрии Барнаула amic.ru пояснили, что вместимость "газели" – 19 мест. В рабочие дни действительно ходит только одна машина, а в выходные и праздничные дни – две. В 2022 году маршрут обслуживался более вместительными ПАЗами, подтвердили в мэрии. Но в этом году данный перевозчик на аукцион не заявился, поэтому выбор пал на другого кандидата.
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула отметили, что каждый день мониторят пассажиропоток и выпуск подвижного состава для работ на линии и при необходимости корректируют расписание транспорта.
Напомним, что всего садоводческие маршруты для барнаульцев начали работать с 15 апреля. Их временно закрывали, а 21 апреля открыли снова. От Барнаула до дачных посёлков курсирует всего 14 маршрутов – № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и как раз № 151. На этих маршрутах работает 22 автобуса. А в выходные на линию выходят 30 машин. С 2023 года проехать в них стоит 30 рублей.
Расписание можно посмотреть здесь.
09:12:39 25-05-2023
"Для этого нужно увеличить количество рейсов, а на это необходимо дополнительное финансирование, которого у властей нет. " А разве не для того поднимали тарифы, чтобы автопарк обновить и условия улучшить? Не? Из каждого утюга неслось, что тарифы на проезд поднимут - и заживем! Автобусы новые, водилы вежливые и все такое. Ну и где оно?
09:36:03 25-05-2023
Держите дачи там, куда ходють автобусы нормально. А так, пожалуйста покупай авто или на такси.
10:31:43 25-05-2023
В отношении общественного транспорта у нас какие-то странные стандарты. А ведь это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задумайтесь, власти, об этом. Переполненный автобус это повышенная вероятность ДТП, повышенная травмоопасность в случае ДТП, порванная и испачканная одежда, обмороки от духоты и травмы (в основном синяки и вывихи пальцев) из-за необходимости держаться неудобным способом и держать тех, кому не досталось поручня.
10:33:45 25-05-2023
На садоводческих маршрутах цену сделали как на городских, поэтому в них цена за проезд не выросла а снизилась. Видимо из-за этого 118 раньше ходили полноразмерные автобусы, а теперь ПАЗики. В больших-то автобусах давка была, а теперь...
11:29:08 25-05-2023
Главное не нарушить муниципальный контракт, а на садоводов плевать, но мучает вопрос нафига заключать такой контракт?
11:31:47 25-05-2023
Кто придумал пускать на садоводческие маршруты тесные Газели - тем пожизненно в них ездить каждый день в часы пик по 2 раза! Много слов хочется написать про этих деятелей "из мэрии", но модераторы это не пропустят. И ещё желаю этим деятелям прокатиться в выходной день в садоводческом маршруте №125. Кто там такой "умный" сократил расписание в выходные дни? Пожилые люди на остановке "Садоводство "Рассвет" уже не влезают в автобус, т.к. там уже всё и так битком с конечной "Флоры" и "Медика"
15:51:20 25-05-2023
Мучаются не только садоводы,но и весь город,по Северо Западной в сторону центра идёт всего 4 маршрута и нет ни одного полноценного автобуса,только миниавтобусы,которые утром битком набиты и даже не останавливаются,зато в отчётах все красиво,в городе нет нормального муниципального транспорта,в этом вся проблема.Недавно показывали сибирские города,они отчитывались сколько современных автобусов кто купил,цифры впечатляют,а у нас где автобусы?
11:37:54 26-05-2023
В мэрии Барнаула amic.ru пояснили, что вместимость "газели" – 19 мест... Люди сейчас уехать не могут, а начнется сезон урожая...как быть? Как людям себя прокормить?