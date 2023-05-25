В мэрии объяснили, почему барнаульцы продолжат ездить на дачи в "забитой" "газели"

Ранее барнаульские дачники пожаловались на то, что не могут доехать до своих участков, потому что автобус № 151 переполнен

25 мая 2023, 06:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Проблемную ситуацию с садоводческим маршрутом № 151, по которому ходит всего один автобус и куда не влезают люди, не получится решить в этом году. Для этого нужно увеличить количество рейсов, а на это необходимо дополнительное финансирование, которого у властей нет. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе мэрии.

"Продолжительность оборотного рейса составляет 160 минут, а рабочее время водителя не может превышать 12 часов (без учёта времени на отдых и приём пищи). Увеличение количества рейсов потребует дополнительного финансирования маршрута. Учитывая изложенное, а также ограниченность бюджетных средств, увеличить число рейсов в день не представляется возможным", – пояснили в мэрии.

В администрации города также подчеркнули, что маршрут № 151 обслуживается именно транспортными средствами малого класса, поэтому изменение количества и класса автобусов нарушит муниципальный контракт.

Напомним, что жители Барнаула пожаловались на ситуацию с садоводческим маршрутом № 151 в сообществе Barnaul22 18 мая. Там рассказали, что из краевой столицы до четырёх садоводств ("Восход", "Солнечное", "Раздолье" и "Ясное") ездит всего один маршрут – № 151, на котором в будние дни один автобус, а в выходные – всего два. В день такой автобус выполняет лишь пять рейсов.

Вместимость "газели" – 16-18 мест, проход узкий, перила не предусмотрены, рассказали люди. По их словам, многие люди просто не могут влезть в "газель" и добраться до своих садов.

Барнаульцы в посте отметили, что в 2022 году на маршруте работал другой перевозчик, который предоставлял автобус побольше, и люди в него входили.

В мэрии Барнаула amic.ru пояснили, что вместимость "газели" – 19 мест. В рабочие дни действительно ходит только одна машина, а в выходные и праздничные дни – две. В 2022 году маршрут обслуживался более вместительными ПАЗами, подтвердили в мэрии. Но в этом году данный перевозчик на аукцион не заявился, поэтому выбор пал на другого кандидата.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула отметили, что каждый день мониторят пассажиропоток и выпуск подвижного состава для работ на линии и при необходимости корректируют расписание транспорта.

Напомним, что всего садоводческие маршруты для барнаульцев начали работать с 15 апреля. Их временно закрывали, а 21 апреля открыли снова. От Барнаула до дачных посёлков курсирует всего 14 маршрутов – № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и как раз № 151. На этих маршрутах работает 22 автобуса. А в выходные на линию выходят 30 машин. С 2023 года проехать в них стоит 30 рублей.

Расписание можно посмотреть здесь.