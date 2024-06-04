В Минфине заявили, что шкалу НДФЛ для богатых предлагали сделать выше

Выбранное значение в 22% заместитель главы ведомства назвал сбалансированным решением

04 июня 2024, 21:47, ИА Амител

Рублевые купюры и монеты / Фото: pxhere.com

Прогрессивная шкала НДФЛ, предложенная правительством во внесенных в Госдуму поправках, ограничивается уровнем 22%, хотя в ходе обсуждения звучали рекомендации депутатов и общественников сделать налог для богатых еще выше. Как сообщает "Прайм", об этом заявили в Минфине со ссылкой на статс-секретаря – замминистра финансов Алексея Сазанова.

Он отметил, что повышенный налог для богатых людей – многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Выбранное правительством значение в 22% заместитель главы ведомства назвал сбалансированным решением.

"С одной стороны, эта ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость. С другой стороны, по общемировым меркам она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами. И одновременно разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами", – сказал Сазанов.

Напомним, что накануне Минфин внес в правительство законопроект об изменениях российской налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Правительство одобрило его и передало на рассмотрение в Госдуму.

О том, какие именно виды налогов предлагают повысить, какими будут ставки НДФЛ и кому придется платить больше, – читайте в материале amic.ru.