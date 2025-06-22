В Минобороны рассказали, сколько беспилотников пытались атаковать РФ ночью
Большую часть дронов сбили над Брянской областью
22 июня 2025, 13:30, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Ночью 22 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.
Большую часть – девять БПЛА – сбили над Брянской областью. По одному дрону средства ПВО перехватили Смоленской областью и Крымом.
Ранее жители десятков российских регионов пожаловались на проблемы со связью и отсутствие мобильного интернета. По данным СМИ, причина крылась в отключении базовых станций сотрудниками спецслужб.
Впервые этот способ опробовали в тестовом режиме еще 6 мая. Аналитики признали его действенным в борьбе с беспилотниками, после чего приняли решение применять постоянно.
13:33:07 22-06-2025
чо дохнут по немногу ?
21:01:12 22-06-2025
Лучщебы сказали, откуда они летят? Не с Украины же!