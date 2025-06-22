В Минобороны рассказали, сколько беспилотников пытались атаковать РФ ночью

Большую часть дронов сбили над Брянской областью

22 июня 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Ночью 22 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.

Большую часть – девять БПЛА – сбили над Брянской областью. По одному дрону средства ПВО перехватили Смоленской областью и Крымом.

Ранее жители десятков российских регионов пожаловались на проблемы со связью и отсутствие мобильного интернета. По данным СМИ, причина крылась в отключении базовых станций сотрудниками спецслужб.

Впервые этот способ опробовали в тестовом режиме еще 6 мая. Аналитики признали его действенным в борьбе с беспилотниками, после чего приняли решение применять постоянно.