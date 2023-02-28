В Минобороны рассказали, зачем перекрывалось небо над Санкт-Петербургом

Истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались по учебной тревоге

28 февраля 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны РФ объяснило закрытие неба над Санкт-Петербургом, которое произошло утром во вторник, 28 февраля. Как сообщает ТАСС, оно было необходимо для тренировки сил ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в Западной зоне ответственности.

"В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации", – подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в практической части тренировки были задействованы истребители. Их задача – отработать перехват и идентификацию условной цели.

Напомним, что ранее над городом ввели план "Ковёр" из-за неопознанного летающего объекта. Подобный сигнал подаётся при незаконном пересечении границы или появлении неопознанного летающего объекта. Примерно через час ограничение на полёты было снято.