В Минприроды назвали рост зарплат тех, кто сейчас трудится лишь из любви к профессии

Доходы должны вырасти у 72 тысяч человек

17 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Сотрудник лесничества / Фото: unsplash.com

В России вырастут зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, пишет "Парламентская газета".

Напомним, увеличить зарплаты специалистов поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Это необходимо для работы над улучшением экологической ситуации в стране.

По словам первого замглавы Минприроды РФ Константина Цыганова, зарплаты должны вырасти у 72 тыс. человек: в Росприроднадзоре – 3 686, в лесном хозяйстве – 41 тысяча, в Росгидромете – 27 650.

"Уровень средней зарплаты по стране в 2025 году составит 86,1 тыс. рублей, в 2030 году – 117,5 тыс. рублей", – отметил Цыганов со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

Планируется в 2025 году увеличить среднюю зарплату работников Рослесхоза на 5,3 тыс. рублей (с 41,9 до 47,3 тыс. рублей), Росгидромета – на 7,9 тыс. рублей (с 37,5 до 45,3 тыс. рублей). С 2026 до 2030 года закладывается ежегодный рост зарплаты в среднем на 6,4%. Таким образом, к 2030 году ожидается средняя зарплата работников Рослесхоза на уровне 56,3 тыс. рублей, Росгидромета – 59,1 тыс. рублей, Росприроднадзора – 107,8 тыс. рублей.

"К сожалению, во многом любовь к работе и отраслевой патриотизм заставляет профессиональных сотрудников оставаться на рабочих местах, а не только конкурентоспособная зарплата", – указал сенатор Александр Двойных.

По словам сенатора Татьяны Гигель, заплата лесничего и его заместителя в крупном лесничестве может не достигать 30 тыс. рублей.