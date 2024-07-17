В Минприроды назвали рост зарплат тех, кто сейчас трудится лишь из любви к профессии
Доходы должны вырасти у 72 тысяч человек
17 июля 2024, 11:40, ИА Амител
В России вырастут зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, пишет "Парламентская газета".
Напомним, увеличить зарплаты специалистов поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Это необходимо для работы над улучшением экологической ситуации в стране.
По словам первого замглавы Минприроды РФ Константина Цыганова, зарплаты должны вырасти у 72 тыс. человек: в Росприроднадзоре – 3 686, в лесном хозяйстве – 41 тысяча, в Росгидромете – 27 650.
"Уровень средней зарплаты по стране в 2025 году составит 86,1 тыс. рублей, в 2030 году – 117,5 тыс. рублей", – отметил Цыганов со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.
Планируется в 2025 году увеличить среднюю зарплату работников Рослесхоза на 5,3 тыс. рублей (с 41,9 до 47,3 тыс. рублей), Росгидромета – на 7,9 тыс. рублей (с 37,5 до 45,3 тыс. рублей). С 2026 до 2030 года закладывается ежегодный рост зарплаты в среднем на 6,4%. Таким образом, к 2030 году ожидается средняя зарплата работников Рослесхоза на уровне 56,3 тыс. рублей, Росгидромета – 59,1 тыс. рублей, Росприроднадзора – 107,8 тыс. рублей.
"К сожалению, во многом любовь к работе и отраслевой патриотизм заставляет профессиональных сотрудников оставаться на рабочих местах, а не только конкурентоспособная зарплата", – указал сенатор Александр Двойных.
По словам сенатора Татьяны Гигель, заплата лесничего и его заместителя в крупном лесничестве может не достигать 30 тыс. рублей.
11:42:35 17-07-2024
Мне и этого не платят
11:46:01 17-07-2024
Татьяне Анатольевне - уважение и пожелание реализовать задумки.
11:47:18 17-07-2024
Дрова доски втихушку продают. Не бедствуют ребята
12:52:54 17-07-2024
Иван (11:47:18 17-07-2024) Дрова доски втихушку продают. Не бедствуют ребята... да, а еще наверное они скрепки и бумагу домой тырят.
p.s. minprirody.alregn.ru - там раздел по вакансиям есть. на руководящие должности набор идет.
кто тут плакался про маленькую зряплату? вот, поступайте.
14:05:45 17-07-2024
Мусик (12:52:54 17-07-2024) да, а еще наверное они скрепки и бумагу домой тырят.p.s.... Брехло,нет там сумм зарплат.
16:21:38 17-07-2024
Гость (14:05:45 17-07-2024) Брехло,нет там сумм зарплат.... вы там сумму хотели увидеть, наивный чукотский юнош?
11:48:59 17-07-2024
А ОСТАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНИКИ???? ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ??? С ОКЛАДОМ 4 ТЫС РУБ???
11:54:35 17-07-2024
Заботники.😁
13:50:29 17-07-2024
индексация на уровне ниже даже официальной инфляции в 9,,8%. Это не повышение, это по сути даже не компенсация роста цен. и так по всем бюджетникам
15:26:50 17-07-2024
Премиальную часть урежут, оклады поднимут, как это всегда делалось