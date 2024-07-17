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В Минприроды назвали рост зарплат тех, кто сейчас трудится лишь из любви к профессии

Доходы должны вырасти у 72 тысяч человек

17 июля 2024, 11:40, ИА Амител

Сотрудник лесничества / Фото: unsplash.com
Сотрудник лесничества / Фото: unsplash.com

В России вырастут зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, пишет "Парламентская газета".

Напомним, увеличить зарплаты специалистов поручил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Это необходимо для работы над улучшением экологической ситуации в стране.

По словам первого замглавы Минприроды РФ Константина Цыганова, зарплаты должны вырасти у 72 тыс. человек: в Росприроднадзоре – 3 686, в лесном хозяйстве – 41 тысяча, в Росгидромете – 27 650.

"Уровень средней зарплаты по стране в 2025 году составит 86,1 тыс. рублей, в 2030 году – 117,5 тыс. рублей", – отметил Цыганов со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития.

Планируется в 2025 году увеличить среднюю зарплату работников Рослесхоза на 5,3 тыс. рублей (с 41,9 до 47,3 тыс. рублей), Росгидромета – на 7,9 тыс. рублей (с 37,5 до 45,3 тыс. рублей). С 2026 до 2030 года закладывается ежегодный рост зарплаты в среднем на 6,4%. Таким образом, к 2030 году ожидается средняя зарплата работников Рослесхоза на уровне 56,3 тыс. рублей, Росгидромета – 59,1 тыс. рублей, Росприроднадзора – 107,8 тыс. рублей.

"К сожалению, во многом любовь к работе и отраслевой патриотизм заставляет профессиональных сотрудников оставаться на рабочих местах, а не только конкурентоспособная зарплата", – указал сенатор Александр Двойных.

По словам сенатора Татьяны Гигель, заплата лесничего и его заместителя в крупном лесничестве может не достигать 30 тыс. рублей.

зарплаты

Комментарии 10

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Костя

11:42:35 17-07-2024

Мне и этого не платят

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Мусик

11:46:01 17-07-2024

Татьяне Анатольевне - уважение и пожелание реализовать задумки.

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Иван

11:47:18 17-07-2024

Дрова доски втихушку продают. Не бедствуют ребята

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Мусик

12:52:54 17-07-2024

Иван (11:47:18 17-07-2024) Дрова доски втихушку продают. Не бедствуют ребята... да, а еще наверное они скрепки и бумагу домой тырят.
p.s. minprirody.alregn.ru - там раздел по вакансиям есть. на руководящие должности набор идет.
кто тут плакался про маленькую зряплату? вот, поступайте.

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Гость

14:05:45 17-07-2024

Мусик (12:52:54 17-07-2024) да, а еще наверное они скрепки и бумагу домой тырят.p.s.... Брехло,нет там сумм зарплат.

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Мусик

16:21:38 17-07-2024

Гость (14:05:45 17-07-2024) Брехло,нет там сумм зарплат.... вы там сумму хотели увидеть, наивный чукотский юнош?

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Гость

11:48:59 17-07-2024

А ОСТАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНИКИ???? ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ??? С ОКЛАДОМ 4 ТЫС РУБ???

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Кхм...

11:54:35 17-07-2024

Заботники.😁

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гость

13:50:29 17-07-2024

индексация на уровне ниже даже официальной инфляции в 9,,8%. Это не повышение, это по сути даже не компенсация роста цен. и так по всем бюджетникам

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Гость

15:26:50 17-07-2024

Премиальную часть урежут, оклады поднимут, как это всегда делалось

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