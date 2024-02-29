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Путин предложил поднять зарплаты лесников, экологов и метеорологов

Глава государства подчеркнул, что власти продолжают работать над улучшением экологической ситуации в стране

29 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в лесном хозяйстве, сферах метеорологии и охраны окружающей среды. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Путин подчеркнул, что власти продолжают работать над улучшением экологической ситуации в стране. Он отметил, что с 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубается, – этот показатель был достигнут в стране впервые за историю.

Кроме того, в России будут продолжать работу над модернизацией и обновлением парка общественного транспорта, системой сортировки твердых отходов, а также формировать современную безопасную инфраструктуру у водных объектов, в том числе на Байкале.

Владимир Путин Экология
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Комментарии 2

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Гена

19:00:37 29-02-2024

У лесников 100-150 тыс... Куда еще выше то...

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Гость

01:34:33 01-03-2024

Особенно метеослужба, замучались шваброй циклоны разгонять.

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