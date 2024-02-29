Путин предложил поднять зарплаты лесников, экологов и метеорологов

Глава государства подчеркнул, что власти продолжают работать над улучшением экологической ситуации в стране

29 февраля 2024, 18:45, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в лесном хозяйстве, сферах метеорологии и охраны окружающей среды. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Путин подчеркнул, что власти продолжают работать над улучшением экологической ситуации в стране. Он отметил, что с 2021 года в России восстанавливают больше лесов, чем вырубается, – этот показатель был достигнут в стране впервые за историю.

Кроме того, в России будут продолжать работу над модернизацией и обновлением парка общественного транспорта, системой сортировки твердых отходов, а также формировать современную безопасную инфраструктуру у водных объектов, в том числе на Байкале.