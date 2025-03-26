Художник-постановщик из Алтайского края создал декорации к фильму "Батя 2: Дед"

Денис Бауэр также исполнил в ленте небольшую роль

26 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Батя 2: Дед" / Фото: ТНТ

Художник-постановщик из Алтайского края Денис Бауэр работал над декорациями комедии "Батя 2: Дед", которая выходит в прокат 3 апреля. Также в картине он исполнил небольшую роль. Создателями ленты выступили телеканал ТНТ, Good Story Media и "Централ Партнершип".

Комедия Ильи Учителя является прямым продолжением хита "Батя". К главным ролям вернется актер Владимир Вдовиченко. Компанию ему составит Евгений Цыганов, который играет деда юного Макса, уже знакомого зрителям по фильму "Батя".

Свой вклад в создание ленты "Батя 2: Дед" внес и известный художник-постановщик Алтайского края Денис Бауэр. На счету у 52-летнего художника немало работ в таких проектах, как "Батя", "Слово пацана", "Территория".

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, Денис Бауэр также сыграл в картине эпизодическую роль. При этом он не любит сниматься в кино. Согласился на роль только из-за личной дружбы с постановщиком фильма Ильей Учителем.

"Он попросил меня сыграть роль милиционера. А я, в свою очередь, поучаствовал в создании костюма для моего героя. Мне было важно, чтобы форма подходила, была к лицу и смотрелась на мне хорошо. По сценарию мой персонаж – это обычный рядовой милиционер, который старается делать свою работу четко и по закону. У него есть семья, которую он обеспечивает, зарабатывая на хлеб. Исходя из этого, своего героя никакими качествами злодея или еще какими-то дополнительными особенностями я не наделял", – поделился Денис Бауэр.

Денис Бауэр в 1999 году окончил Новоалтайское художественное училище, далее – ВГИК. Заниматься производством фильмов он мечтал с детства.

"На последних курсах художественного училища у меня была проблема по предмету "композиция". По сути, умение сочинять сюжет и придумывать картину – это самый главный навык, которым должен отличаться художник от других своих коллег. Я очень люблю и уважаю преподавателей моего училища, но, к сожалению, на тот момент никто из них не смог до меня достучаться и объяснить, что такое сочинять, придумывать, с чего начинать... И стал искать сам", – рассказал Денис Бауэр.

По словам художника-постановщика, однажды именно фильм "Андрей Рублев" Андрея Тарковского повлиял на его мировоззрение. Во время просмотра он заметил, что в одном 2,5-часовом фильме больше сотни станковых композиций, которые как раз представлены в виде дипломных работ в экспозициях училища. И практически каждый кадр – это готовая картина со своим сюжетом и драматургией.

По словам Дениса Бауэра, художник-постановщик должен обладать огромной фантазией и богатым воображением.

"Помимо того, что с раннего возраста увлекался рисованием, я безумно любил строить шалаши, штабы, каморки в подвалах и на чердаках, в которых мы с друзьями проводили свободное время тайком от родителей. Мне очень нравилось потом таскать туда старую мебель: кресла, диваны разные. С интересом клеил на стены репродукции и фотографии из журналов, делал коллажи, подклеивая головы к телам других людей на фотографиях, а потом катался от смеха по этим старым диванам… Для меня это был чистый кайф заниматься такими штуками. Наверное, с этого и началась моя художественно-постановочная деятельность", – отметил Денис Бауэр.

В фильме "Батя 2: Дед" роли исполнили: Андрей Андреев, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и др. Фильм "Батя" вышел в 2021 году и сразу стал народным хитом. Только в кинотеатрах его посмотрели почти 2 млн человек, а затем картина с успехом прошла на телеканале ТНТ и вышла на всех крупных онлайн-платформах.