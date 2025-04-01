В Москве автомобиль упал с четвертого этажа паркинга и загорелся
Женщина, управлявшая легковушкой, погибла
01 апреля 2025, 08:25, ИА Амител
На западе Москвы автомобиль упал с четвертого этажа паркинга и загорелся. Водитель погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что с четвертого этажа пятиэтажного паркинга произошло падение автомобиля с последующим возгоранием. Водитель погиб", – рассказал источник.
Известно, что возгорание потушили до прибытия пожарных.
Позже в экстренных службах уточнили, что за рулем иномарки была женщина. Она могла перепутать педали:
"Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", – рассказал собеседник РИА Новости.
По данным Shot, упавшим с парковки автомобилем был Volkswagen Golf, которым управляла 69-летняя москвичка.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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