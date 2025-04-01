В Москве автомобиль упал с четвертого этажа паркинга и загорелся

Женщина, управлявшая легковушкой, погибла

01 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

ДТП на многоэтажной парковке в Москве / Фото: Shot

На западе Москвы автомобиль упал с четвертого этажа паркинга и загорелся. Водитель погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что с четвертого этажа пятиэтажного паркинга произошло падение автомобиля с последующим возгоранием. Водитель погиб", – рассказал источник.

Известно, что возгорание потушили до прибытия пожарных.

Позже в экстренных службах уточнили, что за рулем иномарки была женщина. Она могла перепутать педали:

"Причиной аварии могло стать то, что водитель перепутала газ с тормозом", – рассказал собеседник РИА Новости.

По данным Shot, упавшим с парковки автомобилем был Volkswagen Golf, которым управляла 69-летняя москвичка.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.