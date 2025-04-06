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В Москве приостановили аренду самокатов

Это связано с непогодой

06 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Москве из-за снегопада приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает столичный дептранс.

Отмечается, что операторы аренды поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий.

"С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", – говорится в сообщении.

Владельцам личных самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений.

Москва самокаты

Комментарии 3

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Гость

05:06:59 07-04-2025

А местные селюки Столицы мира уже обрадовались, что самокаты запретили! Как в Парыжы!

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Гость

09:23:14 07-04-2025

Совсем надо остановить, вчера чуть не сбили, толпа малолеток ехала, кто по двое, кто на заднем колесе

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Гость

10:28:01 07-04-2025

Гость (09:23:14 07-04-2025) Совсем надо остановить, вчера чуть не сбили, толпа малолеток... Бизнес,ничего личного

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