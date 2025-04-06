Это связано с непогодой

06 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Москве из-за снегопада приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает столичный дептранс.

Отмечается, что операторы аренды поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий.

"С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", – говорится в сообщении.

Владельцам личных самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом.

Ранее сообщалось, что в Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений.