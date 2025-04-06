В Москве приостановили аренду самокатов
Это связано с непогодой
06 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
В Москве из-за снегопада приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщает столичный дептранс.
Отмечается, что операторы аренды поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий.
"С возвращением хорошей погоды они продолжат работу", – говорится в сообщении.
Владельцам личных самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок и воспользоваться городским транспортом.
Ранее сообщалось, что в Барнауле многих пользователей электросамокатов заблокировали и оштрафовали за игнорирование запретов и ограничений.
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