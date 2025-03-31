В Мурманске мужчина открыл стрельбу с крыши многоэтажки
44-летний местный житель стрелял в экипаж ППС в центре города
31 марта 2025, 07:25, ИА Амител
Неизвестный открыл огонь с крыши многоэтажного дома в Мурманске. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на проспекте Кольском, 10. 44-летний местный житель открыл стрельбу с крыши 14-этажного дома в центре города.
Росгвардия нейтрализовала злоумышленника, при задержании он получил тяжелые ранения.
"Он тяжело ранен. Это мужчина, по виду славянской внешности", – прокомментировал собеседник агентства.
В Следственном комитете рассказали, что преступник стрелял в экипаж ППС. Оперативники изъяли у него две единицы огнестрельного оружия.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следственная группа работает на месте происшествия.
07:38:45 31-03-2025
Психанул
08:16:46 31-03-2025
"Он тяжело ранен. Это мужчина, по виду славянской внешности", - прокомментировал собседеник агентства. Зато возраст в 44 года они издалека определили)))
08:32:35 31-03-2025
Партизанен.