44-летний местный житель стрелял в экипаж ППС в центре города

31 марта 2025, 07:25, ИА Амител

Стрельба в Мурманске / Фото: Shot

Неизвестный открыл огонь с крыши многоэтажного дома в Мурманске. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на проспекте Кольском, 10. 44-летний местный житель открыл стрельбу с крыши 14-этажного дома в центре города.

Росгвардия нейтрализовала злоумышленника, при задержании он получил тяжелые ранения.

"Он тяжело ранен. Это мужчина, по виду славянской внешности", – прокомментировал собеседник агентства.

В Следственном комитете рассказали, что преступник стрелял в экипаж ППС. Оперативники изъяли у него две единицы огнестрельного оружия.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следственная группа работает на месте происшествия.