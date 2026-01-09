В МВД рассказали, как отличить документы и фото, созданные с помощью ИИ
Нейросети часто выдают себя отсутствием стандартных элементов оформления, вымышленными реквизитами и неестественной мимикой
09 января 2026
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС рассказала о характерных признаках, которые выдают документы, фотографии, аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью генеративных нейросетей.
По словам Волк, подлинные документы всегда соответствуют строгим правилам делопроизводства: содержат полное официальное наименование учреждения, регистрационный номер, дату, подпись и печать.
Созданные же ИИ-моделями файлы часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, а также лишены привычных элементов оформления: стандартных шрифтов, штрихкодов, правильных отступов.
Что касается поддельных аудио- и видеоматериалов, которые активно используют мошенники, их могут выдавать:
неестественные движения губ, несинхронизированные с речью;
отсутствие мелких деталей и живой мимики;
статичный или искаженный фон;
размытые или нечеткие логотипы.
Ирина Волк подчеркнула, что окончательное установление подлинности любых подозрительных материалов проводится в рамках криминалистической экспертизы МВД по официальному запросу правоохранительных органов.
09:59:02 09-01-2026
Если честно когда смотришь на её выступления по ТВ. Она тоже выглядит не естественно. Её что нейросети создали?
10:56:54 09-01-2026
Гость (09:59:02 09-01-2026) Если честно когда смотришь на её выступления по ТВ. Она тоже... вы не понимаете - это ботакс )))
17:50:03 09-01-2026
Деньги это делают. Особенно, шальные.
23:52:55 09-01-2026
Если видишь восемь пальцев или 43 зуба, или лишнюю руку, ухо выше глаза, то это реальный рептидоид на фото, а никакой не ИИ.
18:48:21 10-01-2026
Гость (23:52:55 09-01-2026) Если видишь восемь пальцев или 43 зуба, или лишнюю руку, ухо... устарели и вы и представление ваше об ИИ
18:49:06 10-01-2026
в фотошопе на 300 проц. посмотрите, там алгоритм пикселей выдает ИИ картинку