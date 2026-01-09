НОВОСТИОбщество

В МВД рассказали, как отличить документы и фото, созданные с помощью ИИ

Нейросети часто выдают себя отсутствием стандартных элементов оформления, вымышленными реквизитами и неестественной мимикой

09 января 2026, 09:31, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС рассказала о характерных признаках, которые выдают документы, фотографии, аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью генеративных нейросетей.

По словам Волк, подлинные документы всегда соответствуют строгим правилам делопроизводства: содержат полное официальное наименование учреждения, регистрационный номер, дату, подпись и печать.

Созданные же ИИ-моделями файлы часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, а также лишены привычных элементов оформления: стандартных шрифтов, штрихкодов, правильных отступов.

Что касается поддельных аудио- и видеоматериалов, которые активно используют мошенники, их могут выдавать:

  • неестественные движения губ, несинхронизированные с речью;

  • отсутствие мелких деталей и живой мимики;

  • статичный или искаженный фон;

  • размытые или нечеткие логотипы.

Ирина Волк подчеркнула, что окончательное установление подлинности любых подозрительных материалов проводится в рамках криминалистической экспертизы МВД по официальному запросу правоохранительных органов. 

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:59:02 09-01-2026

Если честно когда смотришь на её выступления по ТВ. Она тоже выглядит не естественно. Её что нейросети создали?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

10:56:54 09-01-2026

Гость (09:59:02 09-01-2026) Если честно когда смотришь на её выступления по ТВ. Она тоже... вы не понимаете - это ботакс )))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:50:03 09-01-2026

Деньги это делают. Особенно, шальные.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:55 09-01-2026

Если видишь восемь пальцев или 43 зуба, или лишнюю руку, ухо выше глаза, то это реальный рептидоид на фото, а никакой не ИИ.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:21 10-01-2026

Гость (23:52:55 09-01-2026) Если видишь восемь пальцев или 43 зуба, или лишнюю руку, ухо... устарели и вы и представление ваше об ИИ

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:49:06 10-01-2026

в фотошопе на 300 проц. посмотрите, там алгоритм пикселей выдает ИИ картинку

  -3 Нравится
Ответить
