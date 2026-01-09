В МВД рассказали, как отличить документы и фото, созданные с помощью ИИ

Нейросети часто выдают себя отсутствием стандартных элементов оформления, вымышленными реквизитами и неестественной мимикой

09 января 2026, 09:31, ИА Амител

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС рассказала о характерных признаках, которые выдают документы, фотографии, аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью генеративных нейросетей.

По словам Волк, подлинные документы всегда соответствуют строгим правилам делопроизводства: содержат полное официальное наименование учреждения, регистрационный номер, дату, подпись и печать.

Созданные же ИИ-моделями файлы часто содержат вымышленные или противоречивые сведения, а также лишены привычных элементов оформления: стандартных шрифтов, штрихкодов, правильных отступов.

Что касается поддельных аудио- и видеоматериалов, которые активно используют мошенники, их могут выдавать:

неестественные движения губ, несинхронизированные с речью;

отсутствие мелких деталей и живой мимики;

статичный или искаженный фон;

размытые или нечеткие логотипы.

Ирина Волк подчеркнула, что окончательное установление подлинности любых подозрительных материалов проводится в рамках криминалистической экспертизы МВД по официальному запросу правоохранительных органов.