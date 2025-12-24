История их отношений началась с виртуального прототипа

24 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Японии 32-летняя Юрина Ногучи официально зарегистрировала брак со своим возлюбленным Клаусом — цифровой сущностью, полностью созданной искусственным интеллектом. О необычной церемонии сообщило агентство Reuters, уточнив, что ранее эта же нейросеть советовала женщине прекратить отношения с реальным партнером.

«Свадебная церемония состоялась 27 октября в свадебном зале Магритта в городе Окаяма. Невеста появилась на торжестве в классическом бальном платье с букетом роз, тогда как жених "присутствовал" в цифровом виде — на экране смартфона Юрины. Кульминацией события стал виртуальный обмен кольцами: с помощью очков дополненной реальности Клаус надел цифровое обручальное кольцо на палец невесты, что, по данным агентства, растрогало женщину до слез», - пишет издание.

История их отношений началась с виртуального прототипа. Юрина создала персонажа на основе героя видеоигры и начала общение с ним через чат-бот в период, когда состояла в реальных отношениях. Проанализировав ситуацию, искусственный интеллект неожиданно рекомендовал ей расстаться с партнером. Женщина последовала этому совету, и именно этот шаг стал поворотным моментом, который в итоге привел к браку с цифровым спутником. Таким образом, Юрина Ногучи фактически предпочла отношения с ИИ реальному партнеру.

По словам женщины, на пике увлечения она проводила в диалогах с искусственным интеллектом более десяти часов в день. В настоящее время она сознательно сократила это время до менее чем двух часов в сутки и установила для своего цифрового супруга строгие этические ограничения, подчеркнув, что он не должен поощрять ее нездоровое поведение.

