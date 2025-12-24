НОВОСТИОбщество

В Японии ИИ-бойфренд "увел" девушку у реального парня и сыграл с ней свадьбу

История их отношений началась с виртуального прототипа

24 декабря 2025, 23:30, ИА Амител

Девушка и мужчины / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В Японии 32-летняя Юрина Ногучи официально зарегистрировала брак со своим возлюбленным Клаусом — цифровой сущностью, полностью созданной искусственным интеллектом. О необычной церемонии сообщило агентство Reuters, уточнив, что ранее эта же нейросеть советовала женщине прекратить отношения с реальным партнером.

«Свадебная церемония состоялась 27 октября в свадебном зале Магритта в городе Окаяма. Невеста появилась на торжестве в классическом бальном платье с букетом роз, тогда как жених "присутствовал" в цифровом виде — на экране смартфона Юрины. Кульминацией события стал виртуальный обмен кольцами: с помощью очков дополненной реальности Клаус надел цифровое обручальное кольцо на палец невесты, что, по данным агентства, растрогало женщину до слез», - пишет издание.

История их отношений началась с виртуального прототипа. Юрина создала персонажа на основе героя видеоигры и начала общение с ним через чат-бот в период, когда состояла в реальных отношениях. Проанализировав ситуацию, искусственный интеллект неожиданно рекомендовал ей расстаться с партнером. Женщина последовала этому совету, и именно этот шаг стал поворотным моментом, который в итоге привел к браку с цифровым спутником. Таким образом, Юрина Ногучи фактически предпочла отношения с ИИ реальному партнеру.

По словам женщины, на пике увлечения она проводила в диалогах с искусственным интеллектом более десяти часов в день. В настоящее время она сознательно сократила это время до менее чем двух часов в сутки и установила для своего цифрового супруга строгие этические ограничения, подчеркнув, что он не должен поощрять ее нездоровое поведение.

Avatar Picture
Гость

00:30:03 25-12-2025

вот повезло чуваку! японцы странные, сколько раз были на Малдивах - там эти парочки прилетают на 2(!!) дня сидят в бунгало, едят как на убой - ни разу не дайверят - и улетают!
за нашу тусовку по 7 - 9 пар таких наблюдаем))) им даже в рестике держат отдельный столик, вот как алые лепестки появляются на том столике на скатерти - значит ага, новенькая парочка японцев прибыла

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

05:10:41 25-12-2025

Сатанизм.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:49 25-12-2025

Чуваку повезло что с такой дурой его больше ничего не связывает. Это ж верх тупости просто с ее стороны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:18 25-12-2025

Гость (09:51:49 25-12-2025) Чуваку повезло что с такой дурой его больше ничего не связыв... Ну да , ну да, потом посмотрим, как будете говорить про новость, что чувак ушел к ИИ девушке, она ж не пилит, не требует, во все соглашается, и т д. Но это совсем другое , да?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:32:28 25-12-2025

А как же USB вибратор, без него никак.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:27 25-12-2025

Боже, не всем нужен секс. А точнее, только мужики, в большинстве, думает о нем каждый день. У женщин другие приоритеты.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:47 25-12-2025

У женщин другие приоритеты...Это галлюцинации в мозгу.

  -4 Нравится
Ответить
