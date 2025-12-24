В Японии ИИ-бойфренд "увел" девушку у реального парня и сыграл с ней свадьбу
История их отношений началась с виртуального прототипа
24 декабря 2025, 23:30, ИА Амител
В Японии 32-летняя Юрина Ногучи официально зарегистрировала брак со своим возлюбленным Клаусом — цифровой сущностью, полностью созданной искусственным интеллектом. О необычной церемонии сообщило агентство Reuters, уточнив, что ранее эта же нейросеть советовала женщине прекратить отношения с реальным партнером.
«Свадебная церемония состоялась 27 октября в свадебном зале Магритта в городе Окаяма. Невеста появилась на торжестве в классическом бальном платье с букетом роз, тогда как жених "присутствовал" в цифровом виде — на экране смартфона Юрины. Кульминацией события стал виртуальный обмен кольцами: с помощью очков дополненной реальности Клаус надел цифровое обручальное кольцо на палец невесты, что, по данным агентства, растрогало женщину до слез», - пишет издание.
История их отношений началась с виртуального прототипа. Юрина создала персонажа на основе героя видеоигры и начала общение с ним через чат-бот в период, когда состояла в реальных отношениях. Проанализировав ситуацию, искусственный интеллект неожиданно рекомендовал ей расстаться с партнером. Женщина последовала этому совету, и именно этот шаг стал поворотным моментом, который в итоге привел к браку с цифровым спутником. Таким образом, Юрина Ногучи фактически предпочла отношения с ИИ реальному партнеру.
По словам женщины, на пике увлечения она проводила в диалогах с искусственным интеллектом более десяти часов в день. В настоящее время она сознательно сократила это время до менее чем двух часов в сутки и установила для своего цифрового супруга строгие этические ограничения, подчеркнув, что он не должен поощрять ее нездоровое поведение.
00:30:03 25-12-2025
вот повезло чуваку! японцы странные, сколько раз были на Малдивах - там эти парочки прилетают на 2(!!) дня сидят в бунгало, едят как на убой - ни разу не дайверят - и улетают!
за нашу тусовку по 7 - 9 пар таких наблюдаем))) им даже в рестике держат отдельный столик, вот как алые лепестки появляются на том столике на скатерти - значит ага, новенькая парочка японцев прибыла
05:10:41 25-12-2025
Сатанизм.
09:51:49 25-12-2025
Чуваку повезло что с такой дурой его больше ничего не связывает. Это ж верх тупости просто с ее стороны.
10:49:18 25-12-2025
Гость (09:51:49 25-12-2025) Чуваку повезло что с такой дурой его больше ничего не связыв... Ну да , ну да, потом посмотрим, как будете говорить про новость, что чувак ушел к ИИ девушке, она ж не пилит, не требует, во все соглашается, и т д. Но это совсем другое , да?
10:32:28 25-12-2025
А как же USB вибратор, без него никак.
10:51:27 25-12-2025
Боже, не всем нужен секс. А точнее, только мужики, в большинстве, думает о нем каждый день. У женщин другие приоритеты.
14:09:47 25-12-2025
У женщин другие приоритеты...Это галлюцинации в мозгу.