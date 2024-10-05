В НАТО намекнули, что Украина откажется от утраченных территорий
Йенс Столтенберг привел в пример мирный договор межу СССР и Финляндией
05 октября 2024, 13:58, ИА Амител
Эмблема НАТО / Фото: unsplash.com
Украина может отказаться от утраченных во время СВО территорий, намекнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В интервью Financial Times его спросили, какой совет он дал бы Владимиру Зеленскому в случае мирных переговоров с РФ, и в качестве примера он привел мирный договор Финляндии с СССР, когда по итогам войны 1939-1940 годов финны уступили 10% своей территории.
"Однако они получили безопасную границу", – указал генсек.
Накануне Зеленский заявил, что западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники в небе над Украиной.
14:43:52 05-10-2024
так это никогда и не были ее территории, исторически все это земли славянских племен с центром в Нижнем Новгороде, потом в Москве, потом в Санкт-Петербурге. Мать русских городов - Киев, судя по "Летописи временнЫх лет", был важен только при остановке массового переселения Племен
18:50:08 05-10-2024
Гость (14:43:52 05-10-2024) так это никогда и не были ее территории, исторически все это...
И это отнюдь не жертва ЕГЭ 🤦🤦🤦
01:54:50 06-10-2024
Ну и в каком же свете предстаёт НАТО, тонко намекая украм, что лучше не рыпаться и примириться с экспроприацией части их территории? "Умыть руки" в столь вопиющей ситуации значит расписаться в своём бессилии защитить жертву от хищника и вдохновить его на новые агрессивные действия против кого угодно!
07:48:25 06-10-2024
Гость (01:54:50 06-10-2024) Ну и в каком же свете предстаёт НАТО, тонко намекая украм, ч... Алла Борисовна, у Вас все хорошо?
21:46:34 06-10-2024
Гость (01:54:50 06-10-2024) Ну и в каком же свете предстаёт НАТО, тонко намекая украм, ч... А это уже статья.