В НАТО намекнули, что Украина откажется от утраченных территорий

Йенс Столтенберг привел в пример мирный договор межу СССР и Финляндией

05 октября 2024, 13:58, ИА Амител

Эмблема НАТО / Фото: unsplash.com

Украина может отказаться от утраченных во время СВО территорий, намекнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью Financial Times его спросили, какой совет он дал бы Владимиру Зеленскому в случае мирных переговоров с РФ, и в качестве примера он привел мирный договор Финляндии с СССР, когда по итогам войны 1939-1940 годов финны уступили 10% своей территории.

"Однако они получили безопасную границу", – указал генсек.

Накануне Зеленский заявил, что западные союзники пока не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники в небе над Украиной.