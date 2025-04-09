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В Новоалтайске мужчина возле ТЦ отобрал у знакомого ключи от Audi A6 и уехал

Конфликт возник из-за личной неприязни

09 апреля 2025, 10:32, ИА Амител

Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru
Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Новоалтайска, который 7 апреля угнал автомобиль возле ТЦ "Парк", сообщает региональное управление Росгвардии.

"У потерпевшего возник конфликт с ранее знакомым гражданином, в ходе которого подозреваемый отнял ключи у владельца автомобиля и скрылся. Конфликт стал следствием возникшей личной неприязни между потерпевшим и подозреваемым", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль обнаружили в ходе патрулирования и вернули владельцу. По факту произошедшего проводится разбирательство.

Ранее в Алтайском крае парень после бурного застолья угнал машину и врезался в дерево.

Происшествия Новоалтайск Авто

Комментарии 3

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Олег

10:46:05 09-04-2025

Открытое хищение - грабеж.
Причем здесь угон?

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Гость

10:59:36 09-04-2025

Олег (10:46:05 09-04-2025) Открытое хищение - грабеж.Причем здесь угон?... Действительно, при чем здесь угон?)

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Гость

11:27:34 09-04-2025

Причем особо крупный размер. Часть 4. Там реальный срок светит.

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