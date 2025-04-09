В Новоалтайске мужчина возле ТЦ отобрал у знакомого ключи от Audi A6 и уехал

Конфликт возник из-за личной неприязни

09 апреля 2025, 10:32, ИА Амител

Росгвардия / Фото: 22.rosguard.gov.ru

В Алтайском крае сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Новоалтайска, который 7 апреля угнал автомобиль возле ТЦ "Парк", сообщает региональное управление Росгвардии.

"У потерпевшего возник конфликт с ранее знакомым гражданином, в ходе которого подозреваемый отнял ключи у владельца автомобиля и скрылся. Конфликт стал следствием возникшей личной неприязни между потерпевшим и подозреваемым", – рассказали в ведомстве.

Автомобиль обнаружили в ходе патрулирования и вернули владельцу. По факту произошедшего проводится разбирательство.

Ранее в Алтайском крае парень после бурного застолья угнал машину и врезался в дерево.