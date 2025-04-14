В Новоалтайске сгорел павильон с фруктами и овощами
На месте работали 12 спасателей
14 апреля 2025, 17:40, ИА Амител
В Седьмом микрорайоне Новоалтайска произошел пожар в павильоне с фруктами и овощами, сообщили в МЧС Алтайского края.
"Фруктовый рай" тушили 12 спасателей на трех автоцистернах. Огонь ликвидировали на площади около 30 "квадратов".
"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – указали в МЧС.
Алтайские спасатели напомнили, что электрооборудованию следует уделять особое внимание: следить за исправным состоянием проводки и не допускать перегрузки сети, а ремонт доверять только специалистам.
Напомним, 11 апреля противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края. В пожароопасный период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
18:41:13 14-04-2025
немного не по теме но про огонь.
Можно во время "противопожарного режима" введённого на территории края, сжигать сухой мусор на своём садовом участке ?
23:30:09 14-04-2025
Шинник (18:41:13 14-04-2025) немного не по теме но про огонь.Можно во время "противоп... Нет.
Штраф.
Повторно - расстрел.
Я бы сразу, лично.
18:44:54 14-04-2025
Фрукты тож того... Сгорели?
20:29:16 14-04-2025
.... (18:44:54 14-04-2025) Фрукты тож того... Сгорели? ... подкоптились малёха