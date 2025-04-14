В Новоалтайске сгорел павильон с фруктами и овощами

На месте работали 12 спасателей

14 апреля 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Седьмом микрорайоне Новоалтайска произошел пожар в павильоне с фруктами и овощами, сообщили в МЧС Алтайского края.

"Фруктовый рай" тушили 12 спасателей на трех автоцистернах. Огонь ликвидировали на площади около 30 "квадратов".

"Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – указали в МЧС.

Алтайские спасатели напомнили, что электрооборудованию следует уделять особое внимание: следить за исправным состоянием проводки и не допускать перегрузки сети, а ремонт доверять только специалистам.

Напомним, 11 апреля противопожарный режим начал действовать на территории всего Алтайского края. В пожароопасный период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.