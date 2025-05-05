В Новокузнецке конь сбил девочку во дворе многоэтажки

Ребенок получил ссадины и ушибы

05 мая 2025, 08:25, ИА Амител

Кони в Новокузнецке / Фото: кадр из соцсетей

В Новокузнецке конь во дворе многоэтажки сбил с ног семилетнюю девочку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Кемеровской области.

2 мая в полицейский главк по Новокузнецку обратилась местная жительница. Она рассказала, что два коня проскакали возле подъезда многоквартирного дома в Орджоникидзевском районе. Одно из животных сбило ее семилетнюю дочь. Ребенок получил ушибы и ссадины. Видеозапись с места происшествия позже появилась в соцсетях.

Полицейские нашли владелицу коня. Ею оказалась 39-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что ее конь орловской породы по кличке Крик убежал с места выпаса вместе с конем по кличке Рубин, принадлежащим другому местному жителю. За животными присматривала несовершеннолетняя дочь женщины.

Позже владелица жеребца обнаружила его на улице Дузенко, поиски второго коня продолжаются.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ЧП, медики обследуют ребенка.