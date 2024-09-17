В Новосибирске бизнесмен снова потерял сумку, в которой якобы лежало 7 млн рублей

Поэтому экспертизу пришлось делать по фотографии

17 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Уборщица и бизнесмен / Фото: "КП-Новосибирск" / Никита Манько

В Новосибирске бизнесмен снова потерял сумку, которую три года назад забыл на улице, когда выходил из ресторана, пишет "КП-Новосибирск". Тогда в краже сумки, где, по словам предпринимателя, лежало 7 млн рублей, обвинили уборщицу.

Напомним, история произошла в ноябре 2021 года. Местный бизнесмен после пьяной встречи с другом в ресторане оставил на улице сумку для ноутбука. Утром по пути на работу ее нашла 44-летняя уборщица. На следующий день женщину задержали по подозрению в краже в особо крупном размере. По словам бизнесмена, в сумке лежало 7 млн рублей. Уборщица отрицала наличие денег и успешно прошла полиграф. Да и денег никто не видел. Однако суд приговорил уборщицу к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Впрочем, в 2023-м женщину оправдали и отпустили на свободу.

Ее осудили лишь за кражу пустой сумки, которую суд оценил в 10 тысяч рублей. Приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Адвокат уборщицы потребовал провести товароведческую экспертизу, чтобы оценить реальную стоимость этой сумки.

Новосибирский областной суд вызвал бизнесмена. У него затребовали сумку, которую якобы украла уборщица. Но оказалось, что владелец ее потерял второй раз.

"Поэтому экспертизу делаем по фото, в августе мы заказали новую справку у экспертов, они посчитали, что сейчас такая сумка стоит около 1,5 тыс. рублей, смотрели на маркетплейсах", – рассказала адвокат женщины.

Если суд признает стоимость в 1,5 тыс. рублей, то уборщицу оправдают по обвинению в краже, так как уголовная ответственность за это преступление наступает при сумме от 2,5 тыс. рублей. Она также намерена добиваться компенсации морального вреда за уголовное преследование.