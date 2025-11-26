В Новосибирске четверняшки стали первоклассниками, а их мама рассказала о школьных буднях

Беременность, подарившая четверых детей, стала настоящим чудом для семьи

26 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Четверняшки / Фото: предоставлено Мариной Стекловой для "КП-Новосибирск"

Материнское счастье иногда приходит тихо, но у Марины Стекловой оно рухнуло лавиной – вместе с новостью о том, что она ждет сразу четверых. Сегодня Катя, Ваня, Алена и Поля учатся в первом классе, а их мама ведет блог почти для 45 тысяч подписчиков, где с самоиронией пишет о буднях большой семьи.

Беременность, подарившая четверню, стала настоящим чудом: до этого Марина шесть лет жила с диагнозом "бесплодие неясного генеза", и шансы казались минимальными. Но все случилось естественным путем.

«Сначала сказали, что будут близнецы. Потом – тройня. А когда увидели четвертого, мы уже не испугались. Беременность берегли, как хрустальную вазу», – вспоминает Марина.

Дети родились на 36-й неделе – немного раньше срока, но здоровыми. Семье выделили трехкомнатную квартиру, и бабушки с дедушками сразу включились в помощь. С тех пор четверня выросла из крошечных свертков в уверенных первоклассников.

Первые школьные месяцы были непростыми.

«То форму забывали, то учебники. Самым тяжелым оказалось гладить четыре комплекта одежды каждый день. Потом купила еще два – жить стало легче. Ване в школе проще, он организованный, а с девчонками приходится подольше заниматься», – смеется Марина.

Все четверо очень разные. Катя – лидер, Алена – тихая творческая натура, Поля – маленькая леди. Увлечения тоже нашли быстро: Ваня занимается самбо, девочки – рисованием и вокалом.

В семье теперь и пятый ребенок – младший брат Саша, который ходит в сад. А старшие по вечерам оккупируют кухню: открывают тетради, решают задачи… или "подсматривают", если речь о математике.

«Есть соревновательный момент. У нас ставят не оценки, а "хвалюшки". Вот и считают, у кого больше. Девчонки могут и поскандалить, и подраться, да и Ваня не всегда ангел, – рассказывает "квадромама". – Но и дружить умеют, и друг за друга заступаются».

Учителя поначалу удивились: в первый класс пришла сразу четверня – первый такой случай в школе. На линейке детей даже приветствовали отдельно.

Самым трудным для родителей остаются сборы.

«Раньше надо было отвезти к восьми утра и забрать в одиннадцать. С продленкой стало легче. А вечера теперь другие: все готовится заранее – портфели, одежда, обувь», – говорит Марина.

Жизнь семьи по-прежнему напоминает легкий добрый хаос – но именно за это ее и любят тысячи подписчиков.