В клинике Берлина родились пятерняшки

Две девочки и три мальчика

09 ноября 2025, 07:35, ИА Амител

Семейное фото / Фото: форум Reddit.com

В медицинском центре Charité в Берлине произошел уникальный случай: у семейной пары родилось сразу пятеро детей – три сына и две дочери. Информацию об этом передает издание Tagesspiegel.

Согласно заявлению представителей клиники, состояние матери стабильное, а младенцы чувствуют себя удовлетворительно. За время, проведенное в стационаре, вес каждого из новорожденных существенно увеличился, превысив первоначальный более чем вдвое.

Для организации идеальных условий и квалифицированной помощи была собрана внушительная команда из 25 экспертов, в состав которой вошли акушеры-гинекологи, специалисты по новорожденным, анестезиологи и средний медицинский персонал.

Появление на свет детей произошло посредством операции кесарева сечения на 28-й неделе. Сразу после рождения младенцы были переданы под контроль неонатологов, которые тщательно отслеживают параметры дыхания, кровообращения и температурный режим каждого из пяти новорожденных. Ориентировочно выписка детей домой состоится после достижения ими достаточного веса.