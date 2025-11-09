В клинике Берлина родились пятерняшки
Две девочки и три мальчика
09 ноября 2025, 07:35, ИА Амител
В медицинском центре Charité в Берлине произошел уникальный случай: у семейной пары родилось сразу пятеро детей – три сына и две дочери. Информацию об этом передает издание Tagesspiegel.
Согласно заявлению представителей клиники, состояние матери стабильное, а младенцы чувствуют себя удовлетворительно. За время, проведенное в стационаре, вес каждого из новорожденных существенно увеличился, превысив первоначальный более чем вдвое.
Для организации идеальных условий и квалифицированной помощи была собрана внушительная команда из 25 экспертов, в состав которой вошли акушеры-гинекологи, специалисты по новорожденным, анестезиологи и средний медицинский персонал.
Появление на свет детей произошло посредством операции кесарева сечения на 28-й неделе. Сразу после рождения младенцы были переданы под контроль неонатологов, которые тщательно отслеживают параметры дыхания, кровообращения и температурный режим каждого из пяти новорожденных. Ориентировочно выписка детей домой состоится после достижения ими достаточного веса.
08:07:10 09-11-2025
Чистокровные арийцы
09:05:55 09-11-2025
гость (08:07:10 09-11-2025) Чистокровные арийцы... Истинные
15:31:44 09-11-2025
гость (08:07:10 09-11-2025) Чистокровные арийцы... Арии 100 краты!
09:29:52 09-11-2025
Пусть лучше таджики-тожероссияне, чем такие пассажиры
09:35:58 09-11-2025
Гость (09:29:52 09-11-2025) Пусть лучше таджики-тожероссияне, чем такие пассажиры ... а чем лучше, простите?
09:58:44 09-11-2025
Гость (09:29:52 09-11-2025) Пусть лучше таджики-тожероссияне, чем такие пассажиры ... Госдума дополнила рассматриваемый проект по "таджикам" твоим предложением - отправлять их рожать в Берлин.
10:00:27 09-11-2025
Гость (09:29:52 09-11-2025) Пусть лучше таджики-тожероссияне, чем такие пассажиры ... Скоро плакать будете от таких тожероссиян😎
10:09:25 09-11-2025
Гость (09:29:52 09-11-2025) Пусть лучше таджики-тожероссияне, чем такие пассажиры ... Не нужные те, ни другие
14:33:15 09-11-2025
Гость (10:09:25 09-11-2025) Не нужные те, ни другие... Ну чем они Вам насолили? Таджики - народ с глубочайшей историей. Когда у них уже была государственность, на территории России ходили полубомжи.
17:10:07 09-11-2025
Пузырек (14:33:15 09-11-2025) Ну чем они Вам насолили? Таджики - народ с глубочайшей истор... как все поменялось, да?
10:25:49 09-11-2025
и мы еще боремся с нацизмом во вне? тут в комментариях явно последователи 3 рейха окопались
14:31:15 09-11-2025
Гость (10:25:49 09-11-2025) и мы еще боремся с нацизмом во вне? тут в комментариях явно ... Не подскажешь кто открывал памятную доску одному из пособников нацизма
20:48:26 09-11-2025
гость (14:31:15 09-11-2025) Не подскажешь кто открывал памятную доску одному из пособник... нет не подскажу, потому что не понимаю о чем вы, напишите более конкретный запрос в гугл и он вам все подскажет или сформулируйте свою просьбу более подробно или напишите прямо, о чем хотели сказать с именами и фамилиями, раз уж начали. А я еще раз обращусь к комментаторам, не от большого ума написавшим свои "выс*ры" - шовинизм (принижение других расс) это основа фашизма. Смеяться над цветом кожи в 2025 году, какое это дно...
06:40:37 10-11-2025
Гость (20:48:26 09-11-2025) нет не подскажу, потому что не понимаю о чем вы, напишите бо... Интересный вы однако персонаж,собрать в одну кучу нацизм,фашизм и расизм (хотя это разные вещи) и обвинить в этом людей которые защищают свою культуру,традиции,язык и коренное население -это сильно однако,а как же тогда слова президента страны,что мы должны сохранять свои национальные традиции и ценности или вы и его тоже подводите под ту же статью что и остальных граждан страны,а не являетесь ли вы батенька засланным казачком,в простонародье-иностранным агентом
11:05:46 10-11-2025
гость (06:40:37 10-11-2025) Интересный вы однако персонаж,собрать в одну кучу нацизм,фаш..
Уму не постижимо, как в век доступа информации нельзя элементарно сесть и почитать внимательно в чем разница между нацизмом/расизмом/фашизмом и НАЦИОНАЛИЗМОМ....как поймете, можем продолжать диалог, а пока у вас каша в голове и ноль элементарных знаний...
13:44:35 10-11-2025
Гость (11:05:46 10-11-2025) ... Во-во,полностью согласен,собираете всякий бред,а потом в нем же кого то и обвиняете
15:41:50 09-11-2025
Каждый должен жить на своей исторической родине!
Это теневое правительство, точнее владельцы денег и ресурсов, сгоняют людей со своих родных территорий и гонят их на чужбины!!!
Есть ролик про "благотворительную" компанию которая "помогает" переселенцам, начиная с работы с населением у них дома, затем "помогают" с транспортом, а потом встречают в местах прибывания и вручают раздаточный материал с описанием дальнейших действий и всех полагающихся возможностей для переселенцев!...
Всё что я написал на вскидку, без питания, аренды мест сбора, временного размещения... Уже тянет на миллионы долларов, и десятки тысяч привлеченных людей!... Одними волонтёрами и на одни пожертвования такое не возможно!!!...
Это явно кому-то нужно!...
21:03:15 09-11-2025
Как будет вес 3200 гр так и выпишут. Да… очень интересная фотка… Берлин
23:15:17 09-11-2025
Гость (21:03:15 09-11-2025) Как будет вес 3200 гр так и выпишут. Да… очень интересная фо... Нет, это долго. До 2- 2,5 допарят и домой. Можно предложить, что в 28 недель они были максимум по 800г