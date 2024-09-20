В Новосибирске мигрант расчленил друга, расфасовал по пакетам и сбросил в реку

В ходе застолья между жертвой и хозяином дома произошла ссора

20 сентября 2024, 16:02, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Новосибирске мужчина забил собутыльника табуретом, расчленил, упаковал в мешки и на велосипеде отвез к реке, пишет "КП-Новосибирск".

Расчлененный труп 44-летнего мужчины обнаружили в протоке Оби в левобережье Новосибирска. А отрезанные руки правоохранители нашли в квартире, где жертва распивала алкоголь. По подозрению в убийстве задержали 34-летнего гражданина Узбекистана.

"Ночью 19 сентября обвиняемый распивал спиртные напитки в компании соотечественника. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял табурет и нанес гостю множественные удары в жизненно важные органы", – рассказали в региональном СК.

Задержанному уже предъявили обвинение. Следствие планирует отправить его в СИЗО.

Ранее в Россию этапировали мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью в Новосибирской области.