В Новосибирске мигрант расчленил друга, расфасовал по пакетам и сбросил в реку
В ходе застолья между жертвой и хозяином дома произошла ссора
20 сентября 2024, 16:02, ИА Амител
В Новосибирске мужчина забил собутыльника табуретом, расчленил, упаковал в мешки и на велосипеде отвез к реке, пишет "КП-Новосибирск".
Расчлененный труп 44-летнего мужчины обнаружили в протоке Оби в левобережье Новосибирска. А отрезанные руки правоохранители нашли в квартире, где жертва распивала алкоголь. По подозрению в убийстве задержали 34-летнего гражданина Узбекистана.
"Ночью 19 сентября обвиняемый распивал спиртные напитки в компании соотечественника. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял табурет и нанес гостю множественные удары в жизненно важные органы", – рассказали в региональном СК.
Задержанному уже предъявили обвинение. Следствие планирует отправить его в СИЗО.
Ранее в Россию этапировали мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью в Новосибирской области.
17:47:05 20-09-2024
А сколько граждан России за АПВ убили друг друга столовыми ножами, вилками и прочими тупыми бытовыми предметами?
21:24:39 20-09-2024
Мы тут в России этим басмачам не мешаемся
21:34:21 20-09-2024
опять новосиб!? и опять с ножом?!
21:46:00 20-09-2024
Гость (21:34:21 20-09-2024) опять новосиб!? и опять с ножом?!... Да Рубцовск не лучше.