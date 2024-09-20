НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске мигрант расчленил друга, расфасовал по пакетам и сбросил в реку

В ходе застолья между жертвой и хозяином дома произошла ссора

20 сентября 2024, 16:02, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Новосибирске мужчина забил собутыльника табуретом, расчленил, упаковал в мешки и на велосипеде отвез к реке, пишет "КП-Новосибирск".

Расчлененный труп 44-летнего мужчины обнаружили в протоке Оби в левобережье Новосибирска. А отрезанные руки правоохранители нашли в квартире, где жертва распивала алкоголь. По подозрению в убийстве задержали 34-летнего гражданина Узбекистана.

"Ночью 19 сентября обвиняемый распивал спиртные напитки в компании соотечественника. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял табурет и нанес гостю множественные удары в жизненно важные органы", – рассказали в региональном СК.

Задержанному уже предъявили обвинение. Следствие планирует отправить его в СИЗО.

Ранее в Россию этапировали мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью в Новосибирской области.

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Новосибирская область Убийство

Комментарии 4

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Кхм...

17:47:05 20-09-2024

А сколько граждан России за АПВ убили друг друга столовыми ножами, вилками и прочими тупыми бытовыми предметами?

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Гость

21:24:39 20-09-2024

Мы тут в России этим басмачам не мешаемся

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Гость

21:34:21 20-09-2024

опять новосиб!? и опять с ножом?!

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Musik

21:46:00 20-09-2024

Гость (21:34:21 20-09-2024) опять новосиб!? и опять с ножом?!... Да Рубцовск не лучше.

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