Мигранта, убившего мать с пятилетней дочерью, этапировали в Россию

Боец ММА узнал о наследстве женщины и втерся к ней в доверие в надежде начать на ее деньги новую жизнь

20 июля 2024, 18:55, ИА Амител

Фото: соцсети / "КП-Новосибирск"

Боец ММА, убивший жительницу Новосибирска и ее пятилетнюю дочь, был этапирован в России спустя полгода после поимки, пишет "КП-Новосибирск".

Преступление произошло в 20-х числах января, когда 39-летняя женщина и ее дочь пропали после покупки машины. Следователи выяснили, что сделку им помогал совершить знакомый спортсмен.

Как оказалось, в 2023-м женщина вслед за подругой переехала в Новосибирск из Алма-Аты. Там она продала свою квартиру и на новом месте обзавелась двухкомнатным жильем. При этом через месяц после переезда у женщины умерла бабушка, от которой она также унаследовала недвижимость.

С подозреваемым в ее убийстве, бойцом ММА по прозвищу "Глаз тигра", женщина познакомилась в Новосибирске, вызвав такси. Пару раз мужчина подвез ее до дома, а потом предложил звонить ему напрямую. В итоге они начали общаться, спортсмен узнал о наследстве и втерся к женщине в доверие.

В декабре 2023 года она продала в Казахстане бабушкину квартиру за 2,2 млн рублей, на которые собиралась купить машину и вложить оставшуюся сумму в строящуюся трехкомнатную квартиру. Спортсмен предложил ей помощь с покупкой авто за 1,5 млн рублей, а через несколько дней они поехали устанавливать на машину сигнализацию – это последнее, что потерпевшая сказала родным.

31 января стало известно, что женщину нашли мертвой в сугробе у трассы, а через неделю после ее похорон обнаружили и тело ребенка. Самого подозреваемого при этом поймали чуть раньше, 25-го числа, на узбекско-казахстанской границе. Мужчина хотел попасть на родину в Таджикистан, где намеревался начать новую жизнь на украденные деньги.

Сейчас мигранта этапировали. По информации подруги погибшей, он признался в убийстве, но не раскаялся и планирует просить о смягчении срока из-за своих двоих детей. На него возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Бойцу грозит пожизненное.