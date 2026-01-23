В Новосибирске родители пожаловались на шестилетнего мальчика, избивающего детей в саду

Воспитанники боятся агрессивного ребенка, который старше их на год-два и ругается матом

23 января 2026, 13:15, ИА Амител

Мальчик до сих пор восстанавливается / Фото: "КП-Новосибирск"

В детском саду Новосибирска разгорается громкий конфликт после серьезной травмы пятилетнего воспитанника. Ребенок попал на операционный стол с поврежденным сухожилием пальца, а его мать уверена: это не несчастный случай, а следствие агрессивного поведения другого мальчика и бездействия взрослых, пишет "КП-Новосибирск".

ЧП произошло утром 26 сентября 2025 года. Мать привела сына Тимура в группу, а уже через час ей позвонили из детсада и потребовали срочно приехать. В медкабинете женщина увидела, что рука ребенка в крови и изрезана. Скорая доставила мальчика в больницу, где хирурги диагностировали разрыв сухожилия третьего пальца. Операция длилась больше часа – врачи фактически "собирали" палец по частям. После выписки ребенку потребовались длительные перевязки и реабилитация.

Со слов матери, позже дети рассказали, что в туалете на Тимура напал шестилетний воспитанник Борис. Он якобы толкнул мальчика и схватил за ногу, из-за чего тот упал и, пытаясь удержаться, сильно порезал руку о смеситель. Женщина уверена: если бы сын не ухватился за кран, он мог удариться головой о кафельный пол.

Мать пострадавшего утверждает, что это не первый конфликт с этим ребенком. По ее словам, летом Борис уже наносил травмы ее сыну – бил, загонял под кровать, тыкал пальцем в глаз. Женщина говорит, что другие дети боятся агрессивного мальчика, который старше их на год-два, ругается матом и якобы открыто заявляет, что ему "ничего не будет". После жалоб родителей в группе неоднократно менялись воспитатели и нянечки, но ситуация осталась прежней.

Последней каплей стал инцидент в конце декабря, когда Борис, по словам Анны, снова подрался – теперь уже с другим ребенком, поставив ему синяк под глазом. После этого мать Тимура решила вынести историю в публичное поле и обратиться в СМИ. Она подчеркивает, что после тяжелой травмы ее сын долго не мог держать ложку, до сих пор не может полностью сжать кулак и боится возвращаться в детский сад. Сейчас женщина готовит заявление в прокуратуру.

Мать второго мальчика с обвинениями не согласна. Она утверждает, что никакого умысла у ее сына не было, а произошедшее – несчастный случай. По ее версии, Тимур сам запнулся и получил травму, а ответственность должна нести администрация детсада, поскольку воспитатели не уследили за детьми. Женщина заявляет, что и ее ребенок регулярно приходит домой с ссадинами и в порванной одеждой, а однажды на прогулке даже выбил себе зубы. Она уверена, что конфликт раздули родители, недовольные тем, что она отказалась сдавать деньги на общие нужды.

В самом детском саду комментировать ситуацию не стали, предложив направлять официальные запросы в департамент образования. Тем временем Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после публикаций в СМИ. Уполномоченный по правам ребенка в регионе заявила, что ранее обращений по этому конфликту не поступало, однако теперь обстоятельства инцидента будут изучены.