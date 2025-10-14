НОВОСТИПроисшествия

"Плюет малышам в лицо". Девятиклассница издевается над детьми в приморской школе

Агрессивная ученица ведет себя вызывающе и за пределами школы

14 октября 2025, 11:15, ИА Амител

В Приморском крае прокуратура начала проверку после сообщений о жестоком поведении 14-летней школьницы из поселка Пластун Тернейского района. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девятиклассница, по словам очевидцев, регулярно избивает одноклассников и младших учеников, плюет детям в лицо, раздает пощечины и таскает сверстниц за волосы.

Местные жители утверждают, что агрессивная ученица ведет себя вызывающе и за пределами школы – участвует в уличных "стрелках", где, по их словам, также применяет силу против сверстников.

Учителя и родители школьников признаются, что повлиять на девочку не удается – с ней якобы невозможно наладить контакт. Сейчас в учебном заведении проводится проверка, к которой подключилась прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, как именно администрация школы реагировала на происходящее и принимались ли меры для защиты других учеников.

Комментарии 7

Толян...
Толян...

11:31:00 14-10-2025

Накачать губищи что б плеваться не могла...

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:31:46 14-10-2025

Девятиклассница, по словам очевидцев, регулярно избивает одноклассников и младших учеников, плюет детям в лицо, раздает пощечины и таскает сверстниц за волосы.----- вопрос только один - что там за одноклассники соплежуи?

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:50:22 14-10-2025

Гость (11:31:46 14-10-2025) Девятиклассница, по словам очевидцев, регулярно избивает одн... Точно!!!

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:54:42 14-10-2025

Гость (11:31:46 14-10-2025) Девятиклассница, по словам очевидцев, регулярно избивает одн... много где мажоры беспределят безнаказано.

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:31:50 14-10-2025

Гость (11:54:42 14-10-2025) много где мажоры беспределят безнаказано.... Ну тогда необходимо новость дополнить информацией,кто ж те беспомощные родители? 😏

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:42:54 14-10-2025

может местные неравнодушные ей целебного подлещика с вертушки выпишут? а то эта тварюшка добром-то не уймется и понимает этот генетический мусор только силу

  17 Нравится
Ответить
Пузырек
Пузырек

15:09:06 14-10-2025

Новость века. Практически в любой школе такая больная есть или больной. У меня была одноклассница, которую в 14 лет закрыли за разбой, сняла с 20-летнего парня золотую цепочку, угрожая ножом. Кстати, история достаточно удачно закончилась, тюрьма ее отрезвила, уехала из Барнаула в Москву, прежнюю жизнь забыла, сейчас срднестатистическая женщина: жена, мать двоих детей. Правда это скорее исключение.

  2 Нравится
Ответить
