"Плюет малышам в лицо". Девятиклассница издевается над детьми в приморской школе

Агрессивная ученица ведет себя вызывающе и за пределами школы

14 октября 2025, 11:15, ИА Амител

В Приморском крае прокуратура начала проверку после сообщений о жестоком поведении 14-летней школьницы из поселка Пластун Тернейского района. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девятиклассница, по словам очевидцев, регулярно избивает одноклассников и младших учеников, плюет детям в лицо, раздает пощечины и таскает сверстниц за волосы.

Местные жители утверждают, что агрессивная ученица ведет себя вызывающе и за пределами школы – участвует в уличных "стрелках", где, по их словам, также применяет силу против сверстников.

Учителя и родители школьников признаются, что повлиять на девочку не удается – с ней якобы невозможно наладить контакт. Сейчас в учебном заведении проводится проверка, к которой подключилась прокуратура. Ведомству предстоит выяснить, как именно администрация школы реагировала на происходящее и принимались ли меры для защиты других учеников.