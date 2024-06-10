В Новосибирске водитель автобуса зажал дверьми ногу девочки и протащил ее по улице
Школьницу доставили в больницу
10 июня 2024, 12:31, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала во время поездки в автобусе, пишет NGS со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
Инцидент случился 9 июня около 15:00 на улице Котовского.
60-летний шофер НефАЗа при высадке пассажиров зажал школьнице ногу дверьми и поехал дальше. После этого девочку доставили медучреждение.
Характер ее травм не уточняется.
3 июня в Барнауле водитель автобуса сбил подростка на проспекте Ленина.
13:07:41 10-06-2024
Автобусники давно уже уверены, что возят дрова. Бизнес, ничего личного, главное быстрей проехать....изверги!
20:08:26 10-06-2024
Гость (13:07:41 10-06-2024) Автобусники давно уже уверены, что возят дрова. Бизнес, ниче... Так не наказывают! А на ваши возмущения им пофиг. Наши барнаульские водители не лучше...