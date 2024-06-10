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В Новосибирске водитель автобуса зажал дверьми ногу девочки и протащил ее по улице

Школьницу доставили в больницу

10 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала во время поездки в автобусе, пишет NGS со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Инцидент случился 9 июня около 15:00 на улице Котовского.

60-летний шофер НефАЗа при высадке пассажиров зажал школьнице ногу дверьми и поехал дальше. После этого девочку доставили медучреждение.

Характер ее травм не уточняется.

3 июня в Барнауле водитель автобуса сбил подростка на проспекте Ленина.

ДТП Новосибирская область Происшествия

Комментарии 2

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Гость

13:07:41 10-06-2024

Автобусники давно уже уверены, что возят дрова. Бизнес, ничего личного, главное быстрей проехать....изверги!

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Гость

20:08:26 10-06-2024

Гость (13:07:41 10-06-2024) Автобусники давно уже уверены, что возят дрова. Бизнес, ниче... Так не наказывают! А на ваши возмущения им пофиг. Наши барнаульские водители не лучше...

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