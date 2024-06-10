В Новосибирске водитель автобуса зажал дверьми ногу девочки и протащил ее по улице

Школьницу доставили в больницу

10 июня 2024, 12:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Новосибирске 13-летняя девочка пострадала во время поездки в автобусе, пишет NGS со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Инцидент случился 9 июня около 15:00 на улице Котовского.

60-летний шофер НефАЗа при высадке пассажиров зажал школьнице ногу дверьми и поехал дальше. После этого девочку доставили медучреждение.

Характер ее травм не уточняется.

3 июня в Барнауле водитель автобуса сбил подростка на проспекте Ленина.