В Новосибирске волонтеры спасают собаку, которая ослепла из-за аварии
У животного лопнули сосуды на глазах, когда на него наехал автомобиль
03 мая 2025, 21:03, ИА Амител
Новосибирские волонтеры спасли дворняжку Соню, которая потеряла зрение из-за наезда автомобиля, сообщает "КП-Новосибирск".
Собака десять лет прожила на базе около склада в промзоне без хозяев, питаясь тем, что давали люди. А в конце апреля она чуть не погибла.
"Наши волонтеры однажды приезжали к ней, простерилизовали, и так и оставили там жить. А в конце апреля она задремала на солнце, и в этот момент какой-то водитель, не заметив ее, начал сдавать назад, наехал. Она испугалась, закричала и убежала. Ее никто не искал, но один парень заметил, что собака как-то странно мечется, ходит кругами. Охранники хотели ее застрелить, чтобы не мучилась, но он не позволил, а позвонил нам", – рассказала волонтер группы Animal_Nsk.
После аварии Соню нашли в панике с лопнувшими сосудами на глазах – зрение собака потеряла полностью. В итоге ветеринары удалили ей глазные яблоки, и первое время дворняжка боялась чужих голосов, не ела и почти не двигалась. Но постепенно Соня начала приходить в себя. 5 мая ей снимут швы.
Сейчас собака находится на передержке под наблюдением. Ей требуется регулярная обработка швов, прием лекарств и реабилитация. Волонтеры ищут ей хозяина.
Ранее в Новосибирской области заводчицу и ее мужа обвинили в убийстве собаки.
01:58:46 04-05-2025
ветеринары и виварий? зачем так издеваться??
09:14:16 04-05-2025
8 лет назад в Барнауле, автомобилист сбил собаку, от удара у нее выпали глаза, автомобиль даже не остановился, а собаку спасли и привезли в Нику, потом в Ласке пес доживал спокойно.... Здоровье общества измеряется состраданием и любовью к животным, а не призыыами к убийствам.
15:06:56 04-05-2025
Гость (09:14:16 04-05-2025) 8 лет назад в Барнауле, автомобилист сбил собаку, от удара... посетите с экскурсией факультет "ветеринария" и зал с мокрыми препаратами их учебки
09:37:50 04-05-2025
Кажется, охранники были даже более гуманны в своём намерении...
15:06:15 04-05-2025
Гость (09:37:50 04-05-2025) Кажется, охранники были даже более гуманны в своём намерении... ну а ветеринарам-то где практиковаться? виварии убрали из сельхозинститута, совсем!!, только надежда на контракты по стерилизации и пр. обучении на бездомных собаках, чтобы профессия дальше развивалась. Многие клиники ветерианрные сейчас оборудовали большие операционные-виварии кто где смог, там студенты практикуются и на приемах и как ассистенты и потом как хирурги