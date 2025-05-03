В Новосибирске волонтеры спасают собаку, которая ослепла из-за аварии

У животного лопнули сосуды на глазах, когда на него наехал автомобиль

03 мая 2025, 21:03, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск" / Предоставлено волонтерами

Новосибирские волонтеры спасли дворняжку Соню, которая потеряла зрение из-за наезда автомобиля, сообщает "КП-Новосибирск".

Собака десять лет прожила на базе около склада в промзоне без хозяев, питаясь тем, что давали люди. А в конце апреля она чуть не погибла.

"Наши волонтеры однажды приезжали к ней, простерилизовали, и так и оставили там жить. А в конце апреля она задремала на солнце, и в этот момент какой-то водитель, не заметив ее, начал сдавать назад, наехал. Она испугалась, закричала и убежала. Ее никто не искал, но один парень заметил, что собака как-то странно мечется, ходит кругами. Охранники хотели ее застрелить, чтобы не мучилась, но он не позволил, а позвонил нам", – рассказала волонтер группы Animal_Nsk.

После аварии Соню нашли в панике с лопнувшими сосудами на глазах – зрение собака потеряла полностью. В итоге ветеринары удалили ей глазные яблоки, и первое время дворняжка боялась чужих голосов, не ела и почти не двигалась. Но постепенно Соня начала приходить в себя. 5 мая ей снимут швы.

Сейчас собака находится на передержке под наблюдением. Ей требуется регулярная обработка швов, прием лекарств и реабилитация. Волонтеры ищут ей хозяина.

Ранее в Новосибирской области заводчицу и ее мужа обвинили в убийстве собаки.