В Новосибирске выпустили новую почтовую марку к 100-летию "Комсомольской правды"

Тираж составил 72 тысячи марок

22 мая 2025, 22:02, ИА Амител

Фото: Никита Манько / "КП-Новосибирск"

За два дня до 100-летнего юбилея "Комсомольской правды" в новосибирском филиале издательского дома состоялось торжественное гашение новой почтовой марки, пишет "КП-Новосибирск".

Штамп поставили директор новосибирского филиала "Комсомолки" Галина Попова, руководитель пресс-службы "Почты России" в Сибирском федеральном округе Галина Гордиенко и председатель Союза коллекционеров России по Новосибирской области Василий Кулинич.

На марке номиналом 100 рублей можно увидеть название издательского дома, выполненное фирменным шрифтом, а также государственные награды "КП" – ордена Почета, Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени и два ордена Трудового Красного Знамени.

Фото: Никита Манько / "КП-Новосибирск"

Тираж составляет 72 тысячи марок. Дополнительно к ним выпустили конверты первого дня, которые используют для гашения почтовых марок в день начала обращения. Конверт считается коллекционным. Помимо этого, выпущены штемпеля специального гашения.

Председатель Союза коллекционеров России по НСО Василий Кулинич признался, что впервые участвует в гашении марки, и назвал это событие торжественным.