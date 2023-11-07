В детсаду Новосибирска высказались о ситуации с воспитателем, якобы избивавшей детей
В "Горностае" рассчитывают, что окончательно разрешат инцидент на следующей неделе
07 ноября 2023, 15:33, ИА Амител
В детском саду образовательного центра "Горностай" прокомментировали инцидент с воспитательницей, которую родители обвинили в жестокости к детям. Как сообщает "КП-Новосибирск", конфликт с родителями они планируют полностью разрешить на следующей неделе.
Ранее жители Новосибирска рассказывали, что сотрудница центра угрожает детям и бьет их по рукам. После этого они стали бояться ходить в детсад. По словам взрослых, подобная ситуация происходит там не впервые.
"Мы ходили в этот же садик, и уже в последний год перед выпуском в школу у нас случилось схожая ситуация с действиями воспитателя. Моего ребенка ударяли по лбу, обзывали, а один раз ударили головой об угол стены из кафеля. Дело кончилось судом, после этого воспитательницу уволили, но потом, как я узнала, без проблем взяли назад", – рассказала женщина.
В самом образовательном центре заявили, что уже обсудили ситуацию с конфликтом со всеми сторонами. В "Горностае" рассчитывают, что окончательно разрешат инцидент на следующей неделе. При этом там утверждают, что повреждений и следов у детей не было, а воспитательница – опытный человек и не получала до этого случая замечаний.
"Мы решили вопрос так, чтобы и детям, и взрослым было комфортно. Взрослые не будут пересекаться, воспитатели будут другие. Наша задача была – решить конфликт в пользу детей", – заявила директор центра Ирина Путинцева.
При этом инцидент уже привлек внимание полиции, прокуратуры и следователей. Кроме того, свое поручение по выяснению всех обстоятельств сделал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
20:18:41 07-11-2023
Какое-то название для детского сада бредовое - "Горностай"...какой креативный мозг это придумал? Больше подходит для клуба альпинистов или магазина меховых изделий.