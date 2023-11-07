В детсаду Новосибирска высказались о ситуации с воспитателем, якобы избивавшей детей

В "Горностае" рассчитывают, что окончательно разрешат инцидент на следующей неделе

07 ноября 2023, 15:33, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В детском саду образовательного центра "Горностай" прокомментировали инцидент с воспитательницей, которую родители обвинили в жестокости к детям. Как сообщает "КП-Новосибирск", конфликт с родителями они планируют полностью разрешить на следующей неделе.

Ранее жители Новосибирска рассказывали, что сотрудница центра угрожает детям и бьет их по рукам. После этого они стали бояться ходить в детсад. По словам взрослых, подобная ситуация происходит там не впервые.

"Мы ходили в этот же садик, и уже в последний год перед выпуском в школу у нас случилось схожая ситуация с действиями воспитателя. Моего ребенка ударяли по лбу, обзывали, а один раз ударили головой об угол стены из кафеля. Дело кончилось судом, после этого воспитательницу уволили, но потом, как я узнала, без проблем взяли назад", – рассказала женщина.

В самом образовательном центре заявили, что уже обсудили ситуацию с конфликтом со всеми сторонами. В "Горностае" рассчитывают, что окончательно разрешат инцидент на следующей неделе. При этом там утверждают, что повреждений и следов у детей не было, а воспитательница – опытный человек и не получала до этого случая замечаний.

"Мы решили вопрос так, чтобы и детям, и взрослым было комфортно. Взрослые не будут пересекаться, воспитатели будут другие. Наша задача была – решить конфликт в пользу детей", – заявила директор центра Ирина Путинцева.

При этом инцидент уже привлек внимание полиции, прокуратуры и следователей. Кроме того, свое поручение по выяснению всех обстоятельств сделал и глава СК РФ Александр Бастрыкин.