Родители воспитанников детсада Новосибирска обвинили четырехлетнего мальчика в побоях
Они призывают родителей драчливого ребенка поговорить со своим сыном. У одной из девочек от его действий и вовсе "глаз припух", а другого ребенка он облил горячим супом
21 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
Родители воспитанников одного из детсадов Новосибирска жалуются на четырехлетнего мальчика, который бьет их детей. Как сообщает "КП-Новосибирск", в доказательство они публикуют в чате фото малышей с синяками.
Они призывают родителей драчливого ребенка поговорить со своим сыном. У одной из девочек от его действий и вовсе "глаз припух". Однако мама мальчика высказала другую версию. Причина агрессии – он до сих пор не может говорить.
"Мы не раз напоминали родителям, что ребенку нужна помощь невролога, психолога, но без толку: мама мальчика считает, что с ним все в порядке. Но это не так. Он агрессивно относится к детям, нападает. Было несколько случаев, когда он толкал детей и они сильно ударялись, ходили с синяками", – сказала мать одного из детей группы. Кроме того, был случай, что мальчик вылил на голову ребенка горячий суп. А после он ради шутки прыгнул на девочку во время тихого часа.
Мама мальчика считает, что ее сын просто гиперактивный и ему сложно сдерживать свои эмоции. Случаи с синяками она называет просто случайностью, а об истории с супом она и вовсе не знала.
В детском саду готовы помочь разобраться в ситуации. По словам директора учреждения, ребенок из благополучной семьи. Она признала у него наличие проблем со здоровьем, однако отметила, что инклюзивное общение существует как раз для того, чтобы дети социализировались.
Руководитель подчеркнула, что пока от родителей не поступило ни одного заявления, а в случае чего с ним готов работать детсадовский психолог.
13:01:38 21-09-2023
Сдачу надо учить своих детей давать. Если каждый будет в ответ на агрессию этого мальчика бить, а лучше объединяться и отвечать ему группой. У него желание задираться пропадет в конце-концов. Кому охота битым ходить постоянно.
13:31:03 21-09-2023
Не понятно лишь одно, каким боком это НОВОСТь? это решается ВНУТРИ детсада. с родителями и заведующей.
13:31:32 21-09-2023
Встречал в саду такого "гиперактивного", толкался, бегал, бил стулом детей. Спросил у заведующей, есть управа? Она ответила, что нет. Разговаривали с его мамой, она сказала, что всё правильно делает, пусть его боятся как папу.
13:54:40 21-09-2023
Гость (13:31:32 21-09-2023) Встречал в саду такого "гиперактивного", толкался, бегал, би... Такая "мамаша" будет пожинать плоды обязательно, и как, видимо, папу будет бояться сыночку!
15:27:39 21-09-2023
Гость (13:31:32 21-09-2023) Встречал в саду такого "гиперактивного", толкался, бегал, би... И у нас такой же был. Мама на все жалобы отвечала "Он мальчик, это для мальчика нормально - драться". Только вот дрался ее мальчик не только с другими мальчиками, но и с девочками. Мог ногой в лицо пнуть или расцарапать шею. Покусать и т.д. Мамаше же хоть плюй в глаза, у нее позиция не менялась.
13:36:41 21-09-2023
А где воспитатели??????????????????? в детсаду беспредел, а у "7 нянек -дитя без глазу!"
16:44:46 21-09-2023
Воспитателям нужно оставить этого гиперактивного на день одного в комнате, быстро поймет, что такое хорошо, а что такое плохо.
19:34:57 21-09-2023
Вы не понимаете, это пассионарий. Подросшие девочки будут счастливы потом заполучить его ген.
21:23:00 21-09-2023
Ребёнок в 4 года не разговаривает, возможно это аутист, они тоже могут быть агрессивны