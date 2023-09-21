Родители воспитанников детсада Новосибирска обвинили четырехлетнего мальчика в побоях

Они призывают родителей драчливого ребенка поговорить со своим сыном. У одной из девочек от его действий и вовсе "глаз припух", а другого ребенка он облил горячим супом

21 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Родители воспитанников одного из детсадов Новосибирска жалуются на четырехлетнего мальчика, который бьет их детей. Как сообщает "КП-Новосибирск", в доказательство они публикуют в чате фото малышей с синяками.

Они призывают родителей драчливого ребенка поговорить со своим сыном. У одной из девочек от его действий и вовсе "глаз припух". Однако мама мальчика высказала другую версию. Причина агрессии – он до сих пор не может говорить.

"Мы не раз напоминали родителям, что ребенку нужна помощь невролога, психолога, но без толку: мама мальчика считает, что с ним все в порядке. Но это не так. Он агрессивно относится к детям, нападает. Было несколько случаев, когда он толкал детей и они сильно ударялись, ходили с синяками", – сказала мать одного из детей группы. Кроме того, был случай, что мальчик вылил на голову ребенка горячий суп. А после он ради шутки прыгнул на девочку во время тихого часа.

Мама мальчика считает, что ее сын просто гиперактивный и ему сложно сдерживать свои эмоции. Случаи с синяками она называет просто случайностью, а об истории с супом она и вовсе не знала.

В детском саду готовы помочь разобраться в ситуации. По словам директора учреждения, ребенок из благополучной семьи. Она признала у него наличие проблем со здоровьем, однако отметила, что инклюзивное общение существует как раз для того, чтобы дети социализировались.

Руководитель подчеркнула, что пока от родителей не поступило ни одного заявления, а в случае чего с ним готов работать детсадовский психолог.