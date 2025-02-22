В Омской области при пожаре в частном доме погибли два подростка и два ребенка

По предварительной информации, матери в момент трагедии дома не было

22 февраля 2025, 14:57, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/mchs_official

Двое детей и двое подростков погибли при пожаре в селе Ильичевка Омской области, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Ранним утром 22 февраля соседи заметили дым и вызвали пожарных.

Прибывшие огнеборцы в доме обнаружили тела детей двух и четырех лет и подростков 17 и 19 лет. По предварительным данным, матери в тот момент не было дома.

Пожар потушили на площади 64 кв. м. В тушении участвовали пять огнеборцев и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

В селе Подсосново Алтайского края рано утром 22 февраля также произошел смертельный пожар: погибли девятилетний мальчик и 44-летний мужчина.