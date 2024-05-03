В ответе за слова. Правда ли, что в России начнут блокировать порочащие честь ресурсы

Соответствующее предложение в Госдуму направил Совет блогеров

03 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Ноутбук. Смартфон. Интернет / Фото: Tele2

Интернет-ресурсы с порочащей честь и достоинство информацией могут начать блокировать в России. Соответствующий законопроект рассматривает Госдума РФ совместно с Верховным судом. Рассказываем, что об этом известно и кому нужна блокировка "порочащих честь" сайтов.

Что за законопроект разрабатывают в Госдуме?

Депутаты намерены внести поправки в закон, которые позволят блокировать интернет-страницы СМИ и другие ресурсы, распространившие информацию, порочащую честь и достоинство, на время рассмотрения спора в суде.

Соответствующие предложения направил Совет блогеров депутату Ярославу Нилову.

"Необходимо соблюсти баланс интересов и прав, чтобы не было злоупотребления. Но при этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь", – отметил парламентарий, его слова приводят "Известия".

Парламентарий направил запрос в Верховный суд о том, насколько корректна будет мера. Также готовится письмо в Роскомнадзор.

Кому и зачем нужна блокировка "порочащих честь" сайтов?

Сейчас иски по деловой репутации могут рассматриваться годами, и все это время порочащая честь информация находится в Сети, отметила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина. По ее словам, даже решение в пользу истца часто не решает проблему. Потому нужно внести такие поправки, которые помогут изменить ситуацию, считает она.

Действующая статья закона (140 ГПК РФ) предусматривает следующие меры по обеспечению иска: наложение ареста на имущество, запрещение ответчику совершать определенные действия, запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, и другие.Ресурсы, которые содержат "порочащую" информацию, наносят немалый ущерб физическим и юридическим лицам, а потому идея об их блокировке на время судебного разбирательства – правильная и жизненно важная, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры" Михаил Мушаилов.

Он также говорит, что дела могут годами рассматриваться в судах. По его мнению, целесообразнее сделать блокировку ресурса на определенный период, например, на три месяца. Мера должна работать по принципу заморозки счетов. Если судебное разбирательство не закончилось, продлевать арест.

Сейчас в ст. 140 ГПК РФ есть пункт 3.1, по которому можно в качестве обеспечительной меры попросить суд временно заморозить ресурс в случае нарушения авторских прав. Кроме того, есть возможность внесудебного блокирования сайтов, если на них размещена недостоверная информация, которая порочит честь и достоинство гражданина. Специалисты советуют обращаться в прокуратуру.