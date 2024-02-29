Зачем иноагентам в России запретили рекламу и какие штрафы они заплатят

28 февраля российская Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

29 февраля 2024, 15:51, ИА Амител

Госдума России / Фото: duma.gov.ru

28 февраля 2024 года Государственная Дума России приняла в третьем чтении закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Его авторами стали 395 депутатов, поддержали закон 402 народных избранника. Amic.ru объясняет, что это за закон и что он меняет.

Что изменилось?

Депутаты внесли поправки в три закона: "О рекламе", "О средствах массовой информации" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

А именно закон запретил российским гражданам и компаниям независимо от форм собственности размещать любую рекламу на ресурсах иноагентов. Этот запрет распространяется на сайты, блоги, соцсети и так далее. В СМИ и интернете теперь запрещено рекламировать и ресурсы самих иноагентов.

Речь идет о материалах непосредственно рекламного характера, которые содержат активную гиперссылку на сайт или блог иноагента, передает официальный сайт Госдумы слова главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. При этом в информационном сообщении достаточно лишь указывать соответствующую маркировку.

Как накажут за нарушение запрета?

Если иноагент будет размещать рекламу, он должен будет заплатить штраф: от 30 до 50 тысяч рублей – для граждан и от 100 тысяч до 500 тысяч – для юридических лиц.

Если иноагент совершил правонарушение более двух раз в течение одного года, его смогут привлечь к уголовной ответственности. Наказание может быть от штрафа 300 тысяч рублей вплоть до двух лет лишения свободы.

Если же СМИ разместит такую рекламу, то штраф может достигать 300 тысяч рублей. Но сначала средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения закона об иноагентах.

За размещение рекламы на ресурсах иноагентов граждан будут штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей, руководителей и ИП – от 4 до 20 тысяч рублей, для малых предприятий он составит от 50 до 250 тысяч рублей, для средних и крупных – от 100 до 500 тысяч рублей.

Закон уже вступил в силу?

Пока нет. Он вступит в силу спустя 10 дней после его подписания президентом РФ и официального согласования.

Зачем приняли поправки?

Депутаты объяснили, что закон должен повысить и "укрепить безопасность страны", ведь в прошлом году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов, говорил председатель Госдумы Володин.

"Многие из получивших эти деньги негодяев не скрывают, что направили их на финансирование киевского нацистского режима, который убивает наших солдат, офицеров, мирных граждан. Принятие закона остановит эту практику", – отметил он.

А кто такие иноагенты?

Иноагенты – это любые физлица вне зависимости от гражданства, организационно-правовой формы и юрисдикции, иностранные структуры, которые участвуют в политической деятельности и получают иностранную поддержку. Она может выражаться как в финансировании, так и в организационно-методической, научно-технической и другой помощи.

Как отреагировали на закон иноагенты и общество?

Реакция на закон со стороны некоторых иноагентов уже последовала. Так, журналистка-иноагент Катерина Гордеева объявила о закрытии своего YouTube-проекта "Скажи Гордеевой".

Другой журналист-иноагент, Алексей Пивоваров, в своем телеграм-канале отметил, что поделится планами в связи с принятием нового закона, "когда будет готов".

Блогер-иноагент Александр Штефанов на некоторое время решил переехать за границу из-за принятия нового закона, о чем сказал в своем телеграм-канале.

При этом участники рекламного рынка и блогерские агентства рассказали "Коммерсанту", что новый закон о запрете рекламы сократит их доходы на 50-80%, но только на полгода. По их мнению, на смену российским рекламодателям могут прийти бренды из дружественных стран, а часть компаний заложит штрафы в бюджет.

В Ассоциации блогеров и агентств отметили, что запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов значительно не отразится на российских блогерах, так как иноагентов среди них не более 1%, а иноагенты "давно стараются сотрудничать с иностранными компаниями", пишет Daily Storm.

Фракция "Новых людей" в Госдуме закон критиковала. Депутаты от партии говорили, что сейчас нет реестра информационных ресурсов, которые принадлежат иноагентам, нет и законодательно оформленного обязательства у иноагентов предупреждать рекламодателей о своем статусе, не предусмотрен и порядок прекращения отношений, если лицо стало иноагентом, писал телеграм-канал "Кровавая барыня".