В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться ещё три года

Замминистра обороны США Колин Каль рассчитывает на дальнейшую поддержку конгресса в помощи Киеву

01 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конфликт на Украине может длиться ещё в течение трёх лет, заявил замминистра обороны США Колин Каль, передаёт РИА Новости.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – сказал он и добавил, что надеется на поддержку конгресса в помощи Киеву даже с учётом оценок возможного продолжения конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел в Киеве не даёт возможности для урегулирования конфликта. Также он сообщил, что китайский план урегулирования в части обеспечения безопасности соотносится с подходом РФ к данным вопросам.