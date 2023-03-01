В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться ещё три года
Замминистра обороны США Колин Каль рассчитывает на дальнейшую поддержку конгресса в помощи Киеву
01 марта 2023, 08:15, ИА Амител
Конфликт на Украине может длиться ещё в течение трёх лет, заявил замминистра обороны США Колин Каль, передаёт РИА Новости.
"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – сказал он и добавил, что надеется на поддержку конгресса в помощи Киеву даже с учётом оценок возможного продолжения конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел в Киеве не даёт возможности для урегулирования конфликта. Также он сообщил, что китайский план урегулирования в части обеспечения безопасности соотносится с подходом РФ к данным вопросам.
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