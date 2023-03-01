НОВОСТИПолитика

В Пентагоне считают, что конфликт на Украине может длиться ещё три года

Замминистра обороны США Колин Каль рассчитывает на дальнейшую поддержку конгресса в помощи Киеву

01 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Конфликт на Украине может длиться ещё в течение трёх лет, заявил замминистра обороны США Колин Каль, передаёт РИА Новости.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", – сказал он и добавил, что надеется на поддержку конгресса в помощи Киеву даже с учётом оценок возможного продолжения конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел в Киеве не даёт возможности для урегулирования конфликта. Также он сообщил,  что китайский план урегулирования в части обеспечения безопасности соотносится с подходом РФ к данным вопросам.

Комментарии 8

  • А я смотрю, в пентагоне-то оптимисты засели...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Этим сволочам лиш бы дольше славяне убивали славян!!?
    01 марта, Гость   Ответить
  • ещё три года -- а потом?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Через три года помирятся?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Вы сейчас про каких именно сволочей?
    01 марта, Гость   Ответить
  • Через три года уже ни кто не будет помнить почему вообще мы с ними сражаемся...
    01 марта, Гость   Ответить
  • Между Англией и Францией война шла 116 лет
    01 марта, Гость   Ответить
  • Через три года уже ни кто не будет помнить почему вообще мы с ними сражаемся... -можно подумать, это сейчас внятно объяснить могут
    02 марта, Гость   Ответить
Лента новостей

"Брат 3" выйдет осенью
8 часов назад  7

Все новости

Новости партнеров